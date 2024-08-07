Apple готує до випуску ультратонкий смартфон, який замінить модель Plus. Інсайдери розкрили деякі характеристики і ціну.

Попри те, що до презентації iPhone 16 залишається трохи більше місяця, об'єктом активних обговорень у мережі є майбутній iPhone 2025. Ще у квітні з'явилися докази того, що Apple планує замінити модель Plus новим "супертонким" айфоном. Згідно зі свіжими даними, модель отримає назву iPhone Air – за аналогією з легким MacBook Air.

Товщина корпусу актуальних iPhone варіюється від 7,8 мм (iPhone 15 і 15 Plus) до 8,25 мм (iPhone 15 Pro і 15 Pro Max). Товщина нової моделі iPhone становитиме лише 5 мм, тобто це буде найтонший iPhone в історії. На нас чекає перший справді значний фізичний редизайн з моменту виходу iPhone X у 2017 році, говорить джерело.

При цьому, модель iPhone 17 Air запропонує більш слабкі характеристики порівняно з Pro-моделями. Наприклад, очікується, що тонка модель отримає процесор A19 і один об'єктив задньої камери за аналогією з iРhone SE. Ціна на гаджет починатиметься від $899.

Таким чином, нова модель буде продаватися за аналогією з MacBook Air, в якому акцент зроблено на дизайні, а не на функціональних можливостях. У ранніх повідомленнях йшлося про те, що це буде смартфон преміум-сегмента з цінником вище, ніж на Pro Max, у чому багато хто засумнівався.

Зауважимо, що витік надійшов від відомого Apple-інсайдера Джона Проссера. Він настільки впевнений у собі, що поклявся повністю поголити голову, якщо тонкий айфон коштуватиме дорожче iPhone 17 Pro Max.

Презентація смартфонів iPhone 17 відбудеться тільки наступної осені, а цього року Apple випустить iPhone 16. Усі чотири моделі отримають нову кнопку для управління камерою, а Pro-моделі вперше за багато років виростуть у розмірах. Інсайдери вже розкрили усі характеристики і ціни iPhone 16 Pro і 16 Pro Max.

Також на горизонті маячить iPhone SE 4, який отримав масштабний апгрейд. Головною зміною стане, вперше в SE-серії, OLED-дисплей розміром 6,06 дюйма. За чутками, бюджетний айфон представлять навесні 2025-го.

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