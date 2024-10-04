Наступний iPhone SE буде оснащений тими ж камерами, що й iPhone 15, а за продуктивність відповідатиме топовий чип Apple A18.

Нещодавно з'являлася інформація, що Apple готує презентацію нового iPhone SE на початок наступного року. Тепер надійні джерела 9to5Mac розкрили ключові характеристики девайса. Це означає, що запуск доступного Айфона все ближче.

Почнемо з екрана. Нове покоління iPhone SE отримає перероблений дизайн у стилі iPhone 14. Тобто телефон матиме 6,1-дюймовий OLED-дисплей, Face ID і позбудеться кнопки Home. Це суттєвий апгрейд порівняно з SE3, який постачається з 4,7-дюймовим IPS-дисплеєм. Щоправда, на частоту оновлення 120 Гц розраховувати не варто.

Що стосується камери, iPhone SE 4 отримає ту саму 48-Мп ширококутну і 12-Мп селфі-камеру, що і базовий iPhone 15. Apple навряд чи розщедриться і поставить у пристрій надширококутник або телеоб'єктив, але зате смартфон буде здатний робити фотографії з 2-кратним "оптичним" зумом.

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Крім цього, смартфон працюватиме на новітньому чипсеті A18 Bionic, який встановлений в iPhone 16. Це дасть йому змогу використовувати всі ШІ-функції Apple Intelligence, а продуктивності такого процесора вистачить на 4-5 років стабільної та швидкої роботи. Тому технічні обмеження з герцовкою і кількістю камер можна зрозуміти.

Але, безумовно, одним із головних моментів iPhone SE 4 стане перший модем 5G від Apple. У нього також входять компоненти для роботи Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Передбачається, що новий модем буде споживати набагато менше енергії, особливо при активуванні режиму енергоощадження.

Нагадаємо, iPhone SE 3, що вийшов навесні 2022 року, оцінили в 429 доларів. З чуток, нове покоління подорожчає, але не сильно. Цінник очікується в районі $459-$499.

На весняній презентації Apple 2025 року разом з iPhone SE 3 очікується анонс нового iPad Air. Планшет збереже знайомий дизайн корпусу, а оновлення буде здебільшого зосереджене на "внутрішніх поліпшеннях".

Чутки за рік до презентації iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою лінійкою в найближчі роки. З виходом iPhone 17 помітно оновляться камери, зокрема "фронталка", базові моделі перейдуть на 120-герцові екрани, а Pro-моделі отримають збільшений обсяг ОЗП до 12 ГБ. Також з'явиться нова модель iPhone Air.

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