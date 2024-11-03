У списку OPPO Find N3, Galaxy S23 Ultra, iQOO 13 та інші Android-телефони.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала черговий рейтинг за жовтень 2024 року. Цього разу в списку Android-смартфони, якими найбільше задоволені їхні власники.

Із середньої оцінки виходить рейтинг моделей – ось які смартфони найкраще задовольняють потреби власників:

OPPO Find N3 (99,26%); iQOO 13 (98,18%); Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,89%); Redmi Note 14 Pro+ (96%); Samsung Galaxy S23 Ultra (95,34%); Vivo X Fold 3 Pro (95,07%); Samsung Galaxy S24 (94,88%); OPPO Find X7 Ultra (94,72%); Huawei Pura 70 Ultra (93,68%); IQOO 12 Pro (93,26%).

Лідером серед користувачів став маловідомий на глобальному ринку OPPO Find N3. Він виконаний у популярному форм-факторі "смартфон-книжка" і витримує до 1 млн складань і розкладань. Начинка у нього при цьому флагманська.

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У десятці лідерів, крім інших, можна побачити Samsung Galaxy S23 Ultra. Попри вихід наступника S24 Ultra, ця модель досі залишається у фавориті завдяки хорошим характеристикам. На останньому місці розташувався IQOO 12 Pro, який позиціюється як геймерський смартфон.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, AnTuTu також оновили рейтинги найвигідніших за ціною/продуктивністю Андроїдів. У бюджетній категорії перше місце посів Redmi Turbo 3, а в найдорожчій – Oppo Find X8.

А журналісти Time назвали смартфон від Huawei одним із "найкращих винаходів" 2024 року. Особливістю гаджета стала інноваційна складна конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Це робить його першим у світі потрійним складним телефоном.

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