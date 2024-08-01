Перші три місця займають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

Відомий китайський бенчмарк AnTuTu визначив найпродуктивніші смартфони на базі Android серед усіх доступних на ринку. У рейтингу за липень відбулися суттєві перестанови – зміна всієї трійки лідерів.

Сьогодні найпотужніше "залізо" пропонує Red Magic 9S Pro+. Він працює на розігнаному до 3,4 ГГц чипі Snapdragon 8 Gen 3 і в тестах AnTuTu набирає понад 2,18 млн балів. Фахівці запевняють, що тротлінгу в нього немає навіть під серйозним навантаженням – це заслуга просунутої системи охолодження ICE 13.5 Magic.

На другій позиції серед найпотужніших виявився OnePlus Ace 3 Pro, а ось третє місце дісталося Redmi K70 Ultra. Він, до речі, набирає аж 2,3 млн балів у бенчмарку Antutu, що на папері робить його найпотужнішим смартфоном. Але річ у тім, що у AnTuTu враховуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховуються результати не менше 1000 тестів.

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Далі в списку йдуть моделі Asus ROG Phone 8 Pro, iQOO Neo9S Pro, Vivo X100 Ultra, iQOO Neo9S Pro+, iQOO Neo9 Pro, Vivo X100 Pro та Vivo X100. Загалом, рейтинг розділився рівно навпіл: п'ять моделей з Qualcomm, п'ять – на MediaTek.

Будучи смартфонами, орієнтованими на продуктивність, усі вони без проблем запускають ресурсомісткі додатки та відеоігри на максимальних налаштуваннях графіки й оснащені просунутою системою охолодження, а запасу продуктивності в кожного з них вистачить щонайменше на п'ять років, підсумували експерти.

Додамо, що окрім рекордної продуктивності, Red Magic 9S Pro+ також перевершує інші флагмани з погляду автономності. Він оснащується великою батареєю місткістю 6500 мАг з підтримкою 80-ватної зарядки. Тобто, на повну зарядку йде близько 40 хвилин.

А в жовтні почнуть виходити перші смартфони з Snapdragon 8 Gen 4. У Qualcomm кажуть, що нове покоління буде помітно потужнішим за актуальне, але разом з тим є інформація, що вартість процесора буде рекордною і це безпосередньо вплине на ціни. Подорожчання торкнеться Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 та інших топових флагманів.

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