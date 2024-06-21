Перші пристрої зі Snapdragon 8 Gen 4 на борту почнуть з'являтися вже в жовтні.

Корпорація Qualcomm вже підтвердила, що її флагманський чип Snapdragon наступного покоління буде випущено в жовтні, і очікується, що в 2025 році він стане головним процесором для найтоповіших Android-пристроїв. Але вам не доведеться чекати до наступного року, щоб побачити перший смартфон із цим процесором.

Надійний інсайдер під ніком Digital Chat Station підтвердив, що Xiaomi 15 стане першим смартфоном на базі Snapdragon 8 Gen 4. Китайський бренд зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon на борту. Після неї цим правом можуть скористатися OnePlus і iQOO.

Уже підтверджено, що Snapdragon 8 Gen 4 дебютує в жовтні цього року, а отже жовтневий запуск Xiaomi 15 не має бути сюрпризом. Щоправда, спочатку вони будуть представлені для Китаю і лише в 2025 році підуть глобальні релізи. Саме так і сталося з Xiaomi 14, який вийшов у Європі в лютому 2024 року.

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У Qualcomm кажуть, що нове покоління Snapdragon буде оснащено спеціальними ядрами ЦП Oryon для "неймовірно потужних і ефективних пристроїв". При цьому, є інформація, що вартість чипа буде рекордною, що безпосередньо вплине на ціни. Подорожчання торкнеться Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 та інших топових флагманів.

Що стосується Xiaomi 15, то недавній витік розкрив великий апдейт камери. Смартфони, як і раніше, будуть оснащені потрійною камерою по 50 Мп кожна, але вони будуть різними в основній камері і телеоб'єктиві,

iPhone 16 теж можуть сильно подорожчати

З лінійкою iPhone 15 Apple побила свої рекорди за вартістю виробництва смартфонів і це з великою часткою ймовірності позначиться на цінах майбутньої лінійки iPhone 16, кажуть аналітики.

Тим більше, що цього року очікується великий апгрейд 16 Pro-моделей. Вони виростуть у розмірах, отримають рекордно тонкі рамки, камери оновлять, а екран зможе похвалитися підвищеною яскравістю і антибілковим покриттям.

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