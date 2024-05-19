Очікується, що подорожчання торкнеться Galaxy S25, OnePlus 13, Xiaomi 15 та інших топових флагманів.

У мережі знову з'явилася інформація, що Android-смартфони зростуть у ціні. Причиною цього є перехід на новий процесор Snapdragon 8 Gen 4, який буде помітно дорожчим за поточну флагманську платформу Qualcomm, повідомляє Wccftech.

Згідно з попередніми даними, Gen 4вироблятимутьза 3-нм техпроцесом TSMC. І хоч це гарантує великий приріст потужності, це також призведе до збільшення виробничих витрат. Інсайдери зазначають, що вартість чіпа буде "в рази" дорожчою за Snapdragon 8 Gen 3.

Перші смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 4 почнуть з'являтися на ринку цієї осені. Точно невідомо, наскільки дорогим буде перехід на новий процесор, але точно можна бути впевненим, що виробники перекладуть додаткові витрати на споживача. Як мінімум, подорожчають моделі Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Xiaomi 15 та інші топові флагмани.

Відео дня

Разом з тим, це потенційно може означати, що доступних флагманів на Snapdragon 8 Gen 4 чекати не варто. Йдеться про девайси в ціновій категорії $400-500, які дуже популярні у користувачів. Плюс, багато великих компаній можуть і зовсім скасувати свої флагмани на основі нової платформи Qualcomm і перейти на MediaTek.

iPhone 16 теж може істотно подорожчати

Раніше фахівці Nikkei Asia заявили, що нові iPhone можуть істотно подорожчати через особливості виробництва актуальної моделі. Попри збільшення витрат на виробництво iPhone 15, Apple не піднімала ціну. Однак у 2024 році компанії таки доведеться переглянути прайс-лист.

Якщо вірити інсайдам, iPhone 2024 мають вийти вкрай цікавими. Зокрема, дисплеї Pro-моделей зростуть уперше за багато років, а на корпусі з'явиться ще одна кнопка – вона буде призначена для зйомки фото та відео. А ще цього року на нас чекає найширша колірна палітра в смартфонах iPhone за всю історію.

Вас також можуть зацікавити новини: