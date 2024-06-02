Перші три місця займають китайські флагмани Vivo, Oppo і Nubia.

Популярна платформа для тестування Antutu оновила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android серед усіх доступних на ринку. У рейтингу за травень відбулися суттєві зміни – зміна лідера і не тільки.

Перше місце віддали новачку в особі Vivo X100s. Як виявилося, жоден смартфон на базі Snapdragon 8 Gen 3 не зміг перевершити результат, показаний моделлю з Dimensity 9300 Plus. За даними бенчмарка Antutu, у тестах він набирає понад 2,1 млн балів.

На другій позиції серед найпотужніших опинився Oppo Find X7, який тривалий час очолював рейтинг, на третій - Nubia Red Magic 9 Pro+. Далі в списку йдуть моделі iQOO 12 / 12 Pro, vivo X100 Pro / X100S Pro, iQOO Neo 9S Pro, Vivo X Fold 3 Pro і Vivo X100 Ultra.

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Загалом, рейтинг розділився рівно навпіл: п'ять моделей на Qualcomm, п'ять – на MediaTek. Усі вони без проблем запускають ігри на максимальних налаштуваннях графіки і оснащені просунутою системою охолодження, а запасу продуктивності у кожного з них вистачить на багато років без необхідності апгрейда.

Також AnTuTu оновив список найпотужніших Android-смартфонів середнього класу. Лідер топу – OnePlus Ace 3V. Він став першим смартфоном із чипом Snapdragon 7+ Gen 3, який забезпечує високу продуктивність штучного інтелекту. За ним ідуть realme GT Neo6 SE і Redmi K70E.

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