П'ять із 10 смартфонів у листопадовому топі AnTuTu набирають понад 1 млн балів.

Слідом за рейтингом флагманів бенчмарк AnTuTu опублікував актуальний топ найпотужніших середньобюджетних Android-смартфонів. Попри важливість акумулятора та дисплея в сучасних смартфонах, головним їхнім компонентом залишається процесор. Саме він визначає, як швидко "застаріє" телефон.

Сьогодні на ринку середньобюджетників лідирує Realme GT Neo 6 SE. Оцінка продуктивності – понад 1.4 млн балів. Апарат оснащується процесором Snapdragon 7+ Gen 3, який вразив експертів своєю продуктивністю і за потужністю не особливо поступається Snapdragon 8 Gen 2.

На другому місці опинився OnePlus Ace V3 з таким же чипом. Його оцінка продуктивності трішки нижча, ніж у Realme. Трійку лідерів замкнув Redmi K70E (1,34 мільйона), який працює на базі MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

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Ось топ-10:

Realme GT Neo 6 SE – 1,4 мільйона балів.

OnePlus Ace V3 – 1,4 мільйона балів.

Redmi K70E – 1,34 мільйона балів.

Realme GT Neo 5 SE – 1,16 мільйона балів.

Redmi Note 12 Turbo – 1,13 мільйона балів.

iQOO Z8 – 971 тисячі балів.

iQOO Neo 7 SE – 953 тисяч балів.

Redmi Note 12T Pro – 869 тисячі балів.

Redmi K50 – 825 тисячі балів.

iQOO Z9 – 818 тисяч балів.

У січні 2025 року до рейтингу має потрапити OnePlus 13R. Цей пристрій буде являти собою флагманський смартфон за ціною "середняка", продуктивності якого вистачить на багато років.

Також у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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