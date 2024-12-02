OnePlus 13, найімовірніше, з'явиться на світовому ринку в січні 2025 року.

Редакція Geekbench отримала від джерела характеристики OnePlus 13R. Смартфон буде спрощеною версією випущеного в жовтні OnePlus 13, який став неабияк популярним на китайському ринку.

Згідно зі звітом, новинка базуватиметься на екс-флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 3 і отримає до 16 ГБ оперативної пам'яті. На задній панелі буде розташована потрійна тильна камера з датчиками на 50, 8 і 2 Мп. Фронталка буде 16-мегапіксельною.

Гаджет також вийде з плоским 1,5K-дисплеєм, а за автономність відповідатиме батарейка 6200 мАг з підтримкою швидкої 80-ватної зарядки. Це більше, ніж у OnePlus 12R з його 5500 мАг. Ще одним важливим поліпшенням у 13R має стати більш просунутий захист від води. Інсайдери говорять про сертифікацію IP68 проти IP64 у OnePlus 12R. Таким чином новинка зможе витримувати тривалі занурення під воду.

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Терміни виходу пристрою не розкриваються, проте OnePlus 12R був представлений для глобального ринку в січні цього року, тож приблизно в цей же час у наступному році варто чекати наступника. Вартість смартфона складе не більше 500 доларів.

Редактор Digital Trends називав OnePlus 12R одним із найкращих смартфонів 2024 року, "про який ніхто не знає". Фактично, це флагман за ціною "середнячка", продуктивності якого вистачить на багато років. Дисплей і дизайн у нього знаходиться на одному рівні з більш дорогим OnePlus 12.

Нагадаємо, влітку цього року OnePlus представила середньобюджетний смартфон Nord 4, який отримав суцільнометалевий корпус і шість років підтримки. У цьому плані він значно відрізняється від конкурентів у своєму сегменті.

А у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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