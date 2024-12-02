До рейтингу найкращих смартфонів минулого місяця увійшли моделі, оснащені чипами нового покоління Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400.

З'явився новий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів за середньою оцінкою в бенчмарку AnTuTu. Дані за листопад 2024 року.

Лідером став свіжий флагман Asus ROG 9 Pro на Snapdragon 8 Elite – він лідирує з великим відривом від Vivo X200 Pro, що знаходиться на другому місці. Замикає трійку лідерів Oppo Find X8 Pro.

Xiaomi 15 Pro, який першим на ринку отримав Snapdragon 8 Elite, "пролетів" повз десятку найкращих. Натомість представлений лише кілька днів тому Redmi K80 Pro вже увійшов до топ-10. Щоправда, розмістився він лише на десятій позиції.

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Завдяки чипсетам Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400 листопадовий список продуктивності Android-смартфонів зазнав повної перестановки: всю десятку найкращих зайняли нові телефони. Як і очікувалося, рішення від Qualcomm демонструє вищу продуктивність, але в будь-якому разі потужності обох процесорів вистачить на багато років.

До слова, Asus ROG Phone 9 Pro став не тільки найпотужнішим смартфоном на сьогодні, а й найбільш автономним. Тести показали, що цей флагман здатний протягнути на одному заряді при активному використанні понад 20 годин, випереджаючи свого найближчого конкурента на 2 години.

А в 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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