Названо 10 смартфонів середнього класу із запасом продуктивності на кілька років

На першому місці Oppo, а пристрої Samsung до топу взагалі не потрапили.

Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг найпотужніших Android-смартфонів середнього цінового сегмента у вересні 2026 року. Очолив його Oppo Reno 15 Pro: за результатами численних тестів його середня оцінка склала 2,3 млн балів.

Девайс оснащений процесором MediaTek Dimensity 8400 Max, який забезпечує продуктивність графічного процесора майже флагманського рівня. Система охолодження використовує вакуумну камеру ( , VC) з нержавіючої сталі з нанорідиною для ефективного відведення тепла від процесора.

На другому місці опинився IQOO Z11 (2,3 мільйона). Тут за продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 8500. Трійку лідерів замикає Oppo Reno 15 (2,29 мільйона), який працює на Dimensity 8400 Max.

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Експерти зазначили, що розрив між першим і третім місцями склав менше 10 тисяч балів або приблизно 0,4%. На практиці такий розрив у тесті не обов'язково означає відчутну різницю в швидкості роботи пристроїв.

Ось топ-10:

OPPO Reno15 Pro – 2 306 256 балів.

iQOO Z11 – 2 300 153 бали.

OPPO Reno15 – 2 296 591 балів.

OPPO Reno16 – 2 286 483 бали.

Redmi Turbo 5 – 2 279 436 балів.

HONOR WIN Turbo – 2 260 946 балів.

realme Neo7 SE – 2 216 404 бали.

OPPO K15 Pro – 2 211 585 балів.

Xiaomi 17T – 2 200 238 балів.

iQOO Z10 Turbo – 2 103 853 бали.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг Android-телефонів за рівнем задоволеності власників. На вершині списку опинився флагман Xiaomi з акумулятором на 8000 мА·год і камерою Leica.

Також фахівці AnTuTu оновили рейтинги найвигідніших за співвідношенням ціни та потужності Android-смартфонів. Усі пристрої розділили на п’ять цінових категорій: від бюджетних до флагманських.

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