Названо Android-смартфони, якими найбільше задоволені їхні власники у 2026 році

На першому місці у списку опинився флагман Xiaomi з акумулятором на 8000 мАг та камерою Leica.

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала черговий рейтинг за вересень 2026 року. Цього разу до списку увійшли смартфони на Android, якими користувачі залишилися найбільш задоволені.

На першому місці знаходиться Xiaomi 17 Max із рейтингом схвалення 97,56%. Пристрій оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, великим екраном та акумулятором ємністю 8000 мАг. Підтримуються дротова зарядка потужністю 100 Вт та бездротова – 50 Вт.

У основній камері встановлено три датчики з роздільною здатністю 200 Мп (основний модуль), 50 Мп (перископний модуль із 3-кратним оптичним зумом) та 50 Мп (модуль надширококутної камери). Серед інших особливостей: корпус із захистом IP68/IP69, металева рамка та ультразвуковий сканер відбитків пальців.

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Друге місце посіла OPPO K15 Pro+ з результатом 97,03%. Смартфон середнього класу побудований на базі чипа Dimensity 9500s та оснащений вбудованим вентилятором для охолодження. За автономність відповідає акумулятор на 8000 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Третє місце посів Xiaomi 17 Ultra by Leica, який отримав 96,82% позитивних оцінок. Окрім камер Leica та фірмового дизайну, смартфон оснащений механічним кільцем керування зумом. За його допомогою можна регулювати зум, а також налаштовувати фокусування, експокорекцію та баланс білого.

Також до рейтингу найкращих увійшли Xiaomi 18 Pro Max, Nubia Z80 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Redmi K90 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Realme GT8 Pro та Xiaomi 15 Ultra. Усі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 93%.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, AnTuTu також оновив рейтинги Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Усі пристрої розділили на п’ять цінових категорій: від бюджетних до флагманських.

Експерти порівняли фотоможливості iPhone 18 Pro та Galaxy S26 Ultra. За рівнем деталізації флагмани виявилися близькими, але підхід до обробки знімків у них відрізняється.

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