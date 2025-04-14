Уперше з початку пандемії Apple вийшла у світові лідери з продажу смартфонів.

За даними Counterpoint Research, Apple у першому кварталі 2025 року продала смартфонів більше, ніж Samsung. Американська компанія вперше з початку пандемії вийшла у світові лідери з продажу мобільних пристроїв.

Аналітики підрахували, що частка Apple склала 19%, тоді як Samsung посіла друге місце з 18%. Такий результат пов'язаний з успішним запуском iPhone 16e і високим попитом на бюджетний айфон в Японії та Індії.

Xiaomi зберегла третю позицію з часткою 14%, продовживши зростання продажів третій квартал поспіль. Китайський бренд особливо добре себе почуває в ціновому діапазоні ~200 доларів, пише Counterpoint Research. Vivo і OPPO зайняли по 8% мобільного ринку, не продемонструвавши змін порівняно з попередніми роками.

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Примітно, що найбільший приріст зафіксовано в категорії "інші виробники" – їхня сукупна частка досягла 33%, що свідчить про зростання інтересу до менш відомих і регіональних брендів.

Водночас аналіз Counterpoint показав, що світовий ринок смартфонів збільшився на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але аналітики очікують зниження за підсумками 2025 року. На тлі нових мит Трампа і посилення торговельних суперечок прогнозується зниження попиту та зростання інфляційних ризиків.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серію iPhone 17 буде представлено у вересні – вже підтверджено оновлений дизайн і повністю нову модель. Тоді ж вийде iOS 19, яка стане наймасштабнішим оновленням з часів iOS 7.

У Samsung на 2025 рік заплановано вихід супертонкого Galaxy S25 Edge, який конкуруватиме з iPhone 17 Air. Також компанія підтвердила, що випустить свій перший смартфон із потрійним екраном.

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