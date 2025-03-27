Офіційний анонс Galaxy S25 Edge ще не відбувся, але очікується, що товщина корпусу становитиме всього 5,8 мм.

Портал WinFuture опублікував офіційні рендери смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. Дизайн пристрою вже був відомий до цього, нові зображення лише вкотре його підтвердили.

Samsung Galaxy S25 Edge буде доступний для покупки в трьох базових кольорах: Jet Black, Icyblue і Silver. Будуть також і інші забарвлення, однак тільки при замовленні онлайн через офіційний сайт Samsung.

Технічно пристрій стане поліпшеною версією S25 Plus: той самий екран на 6,7 дюйма, але товщина корпусу становитиме лише 5,8 мм. У майбутньому цей смартфон повинен буде безпосередньо конкурувати з ультратонким iPhone 17 Air, коли той вийде.

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Заради зменшення товщини довелося піти на кілька компромісів: по-перше, камер буде тільки дві - 200-Мп ширік і 12-Мп ультраширік, по-друге, ємність батареї становитиме лише 3900 мАг, що на 100 мАг менше, ніж у звичайного Galaxy S25. Передбачувана ціна – від 1200 до 1300 євро.

Повноцінний анонс має відбутися наступного місяця, а в продажу новинка має з'явитися в травні. Раніше в інтернеті з'явився повноцінний відеоогляд смартфона, однак його швидко видалили.

На 2025 рік у Samsung заплановано багато чого цікавого. Нещодавні витоки розкрили дизайн і характеристики перших "розумних" окулярів корпорації. Згідно з інсайдом, новинка важить близько 50 грамів, не має дисплея і працюватиме аналогічно розумним окулярам Ray-Ban Meta.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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