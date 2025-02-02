Згідно з витоком, пристрій може бути випущено вже в третьому кварталі 2025 року.

На зимовому заході Samsung Galaxy Unpacked 2025 разом із новими флагманами Galaxy S25 компанія затизерила свою першу "трикладушку", смартфон, який складається тричі.

Тепер у мережі з'явилися нові подробиці про майбутню новинку, пише видання Gizmochina. Очікується, що пристрій може бути випущено вже в третьому кварталі 2025 року, і він приєднається до інших складаних моделей Samsung, а саме Galaxy Z Fold7 і Z Flip7, а також більш доступного Galaxy Z Flip7 FE.

За наявними даними, смартфон вийде як Samsung Galaxy G Fold і комплектуватиметься 9,96-дюймовим екраном – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6. У складеному стані розмір пристрою буде як у звичайного 6,54-дюймового смартфона.

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До слова, Samsung уже випередила Huawei. Торік Huawei першою у світі випустила тричі складаний Mate XT. Однак на відміну від китайської "трикладушки", яка складається як гармошка, Samsung використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони дисплея згортатимуться всередину, як у прототипу Flex G.

Також повідомляється, що корейський виробник розробляє для своєї "трикладушки" абсолютно нові дисплей і захисну плівку.

З чуток, свою потрійну "розкладачку" також готує Xiaomi і Honor. У мережі пишуть що 2025-й стане роком буму складних телефонів нового покоління.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки і планшети.

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