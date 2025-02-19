Компанія взяла за основу iPhone 14, але поклала в нього "залізо" iPhone 16.

Apple офіційно представила iPhone 16E – тепер це найдоступніший Айфон, який прийшов на зміну iPhone SE 3-го покоління.

Як і очікувалося, смартфон отримав 6.1-дюймовий екран (проти 4.7″ у SE 3) на 60 Гц, USB-C та кнопку Дії замість важеля звуку, але залишився без вирізу Dynamic Island та бічної кнопки для управління камерою.

По частині "начинки" iPhone 16E повторює iPhone 16 – фірмовий чип A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті, які підтримують Apple Intelligence. Таким чином, тепер єдиний iPhone, який офіційно продає Apple, без ШІ-функцій це iPhone 15.

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При цьому в iPhone 16E лише одна основна камера, зате роздільна здатність виросла з 12 до 48 Мп. Акумулятор – точні характеристики не розкриваються. Ще з цікавого – всередині модем зв'язку C1, над яким Apple працювала останніми роками. Його поставили замість чипа від Qualcomm, який використовували раніше.

Вартість iPhone 16E починається з 599 доларів (~25 000 грн). Це серйозне підвищення ціни порівняно з минулим поколінням SE, яке було оцінено в 429 доларів. На вибір два кольори: чорний і білий, у продажу з 28 лютого.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде колись березні, але коштуватиме, найімовірніше, $499. Батарея і екран у нього будуть більшими, ніж у 8a, а зовні смартфон Google сильно відрізнятиметься від попередника.

Крім iPhone 16E, найближчими тижнями очікується анонс нового iPad Air і MacBook Air. Також можуть представити iPad 11 і бюджетний годинник Apple Watch SE 3.

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