Названо 5 недорогих Android-смартфонів для тих, хто не любить великі екрани

Під час вибору враховувалися не лише розміри екрану, а й час автономної роботи, швидкість заряджання, можливості камер та термін отримання оновлень Android.

Смартфони з екранами 6,6 та 6,8 дюйма стали новим стандартом індустрії , практично повністю витіснивши компактні пристрої. У таких пристроїв є свої переваги – на великому дисплеї зручніше працювати, грати та спілкуватися за допомогою відеозв’язку, а виробники можуть встановлювати більш ємні акумулятори та вдосконалені камери.

Однак на ринку ще є пристрої, якими зручно користуватися однією рукою і які не займають багато місця в кишені. Експерти BGR обрали п’ять недорогих Android-смартфонів з екранами до 6,4 дюйма. До добірки увійшли моделі вартістю $600, $300 і навіть $150.

Зазначається, що під час вибору враховувалися не лише розміри корпусу та екрану, а й автономність, швидкість заряджання, можливості камер та термін програмної підтримки.

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Google Pixel 10a

Pixel 10a – найкращий вибір для тих, хто шукає доступний компактний Android-смартфон. Його розміри становлять 153,9 × 72,9 × 8,9 мм, а вага – близько 183 г, тому пристрій зручно носити з собою. Смартфон оснащений 6,3-дюймовим P-OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2424 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт.

Покупцям доступні дві версії: з 128 ГБ пам’яті за $599 та з 256 ГБ за $699. Обидві отримали 8 ГБ оперативної пам’яті та процесор Google Tensor G4. Як зазначають оглядачі, його продуктивності вистачає для "практично всіх повсякденних завдань", включаючи запуск ігор та редагування відео.

Основна камера на 48 Мп доповнена надширококутним модулем на 13 Мп. Також доступні "розумні" функції на базі Gemini, що допомагають покращувати фотографії та відео. За автономність відповідає акумулятор на 5100 мА·год. Його заряду вистачає на весь день і навіть довше. Ще одна перевага Pixel 10a – 7 років оновлень Android та виправлень безпеки.

Bluefox NX1

Тим, кому потрібен дійсно маленький телефон, варто звернути увагу на Bluefox NX1. Він оснащений 4-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1168 × 540 пікселів і важить усього приблизно 106 г. Завдяки компактному корпусу пристроєм зручно користуватися однією рукою.

Усередині встановлено восьмиядерний процесор Helio G81, а працює смартфон на базі Android 15 без великої кількості попередньо встановлених додатків. Акумулятор ємністю 3000 мА·год забезпечує до восьми годин відтворення відео. Основна камера на 20 Мп і фронтальна на 5 Мп не претендують на високу якість зйомки, а потужність зарядки обмежена всього 10 Вт. Зате є роз’єм USB-C і слот для картки пам’яті microSD об’ємом до 2 ТБ.

Головна перевага Bluefox NX1 – ціна: версія з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує близько $130, а варіант на 8+128 ГБ – приблизно $170.

Moto Razr+ 2024

Для тих, хто хоче компактний смартфон, не відмовляючись від великого дисплея, автори рекомендують складаний Moto Razr+ 2024. Він поєднує компактні розміри в складеному вигляді та великий 6,9-дюймовий внутрішній дисплей із високою частотою оновлення. Модель оснащена 4,0-дюймовим зовнішнім екраном, захистом від вологи за стандартом IPX8 та процесором Snapdragon 8s Gen 3, що мінімізує компроміси під час повсякденного використання.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 4000 мА·год. За результатами тестів, його вистачає більш ніж на півтора дня роботи. Підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт і бездротова – 15 Вт. Основна камера та телеоб'єктив мають роздільну здатність по 50 Мп.

Головні недоліки моделі пов’язані з програмною підтримкою. Moto Razr+ 2024 постачається з уже застарілою Android 14 і отримає лише три великі оновлення операційної системи та чотири роки оновлень безпеки.

OnePlus 13s

OnePlus 13s підійде тим, кому потрібен невеликий смартфон із апаратним забезпеченням флагманського рівня. Він оснащений 6,32-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Elite – потужний процесор, який підходить не тільки для повсякденних завдань, але й для вимогливих ігор.

Камери представлені двома модулями на 50 Мп – основним і телеоб'єктивом, а також фронтальною камерою на 32 Мп. Незважаючи на компактні розміри, смартфон отримав акумулятор ємністю 5850 мА·год і підтримку швидкої зарядки потужністю 80 Вт. У комплект також входить сумісний зарядний адаптер.

Смартфон працює під управлінням OxygenOS 15 на базі Android 15. Виробник обіцяє три великі оновлення Android і шість років оновлень безпеки. Версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті коштує близько $556.

Motorola Edge 60 Neo

Ще один варіант – Motorola Edge 60 Neo, представлений у 2025 році на європейських ринках. Смартфон отримав 6,36-дюймовий P-OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 3000 ніт. При цьому пристрій вирізняється порівняно невеликим корпусом.

В основі моделі лежить процесор Dimensity 7400. Основна камера на 50 Мп доповнена надширококутним модулем на 13 Мп і телеоб'єктивом на 10 Мп із трикратним оптичним зумом. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп. Ємність акумулятора сягає 5000 мА·год. Передбачено дротову зарядку потужністю 68 Вт та бездротову – 15 Вт.

Серед інших переваг – захист від води та пилу за стандартом IP69, а також підтримка функцій Moto AI, Gemini та Circle to Search. Версію з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті оцінили в $300.

Раніше експерти обрали найкращі недорогі Android-смартфони з підтримкою бездротової зарядки. Якщо раніше бездротова зарядка вважалася привілеєм дорогих флагманів, то у 2026 році індустрія остаточно стерла цю межу.

А якщо пріоритетом є тривала програмна підтримка, складено рейтинг Android-смартфонів, які максимально довго отримуватимуть оновлення – аж до 2033 року.

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