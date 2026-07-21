Apple готує рекордний iPhone із 7-дюймовим екраном: чекати залишилося недовго

Наразі найбільшим смартфоном компанії залишається iPhone 17 Pro Max із 6,9-дюймовим екраном.

Apple готується випустити найбільший iPhone за всю історію лінійки вже наступного року. За даними інсайдера Digital Chat Station, ювілейний iPhone 20 Pro Max, приурочений до 20-річчя першого iPhone, буде оснащений екраном діагоналлю 7 дюймів.

Наразі найбільшим смартфоном компанії залишається iPhone 17 Pro Max із 6,9-дюймовим екраном. Новий флагман, за повідомленнями, збільшиться до 6,96 дюймів, що дозволить Apple позиціювати його як перший iPhone з 7-дюймовим екраном.

За словами джерела, співвідношення сторін залишиться таким самим, як у iPhone 17 Pro Max з екраном на 6,9 дюйма. Завдяки цьому корпус iPhone 20 Pro Max майже не збільшиться в розмірах.

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Раніше 7-дюймові екрани були поширені у фаблетах і "планшетофонах", але iPhone виглядатиме й відчуватиметься компактнішим завдяки тонким рамкам і більш витягнутому співвідношенню сторін. За габаритами він наблизиться до iPad mini, але все ж залишиться меншим за найкомпактніший планшет Apple.

Окрім збільшення діагоналі, лінійка iPhone 20 може отримати серйозне оновлення дизайну. Смартфони отримають спеціальний OLED-екран Samsung із плавними мікровигинами з усіх чотирьох боків – без вирізів і рамок. За інформацією Bloomberg, Apple пропустить назву iPhone 19 і відразу випустить iPhone 20 у 2027 році, щоб відсвяткувати 20-річчя виходу першого iPhone.

Китайські Android-бренди тим часом також готують смартфони з 7-дюймовими екранами. Нові моделі охоплюватимуть як середній, так і флагманський сегменти. Не виключено, що це стане новим трендом у 2026–2027 роках.

Цієї осені головним анонсом від Apple стане складаний iPhone з повністю гладким екраном без помітної складки на місці згину. За різними оцінками, пристрій може коштувати від 2000 до 2400 доларів.

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