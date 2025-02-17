Інсайдери на основі чуток показали, як виглядатиме Nothing Phone (3a) – найочікуваніший бюджетний смартфон 2025-го. За деякими даними, у новому поколінні пристрій отримає додаткову камеру та фізичну кнопку.
Оновлений блок камер залишили в горизонтальному положенні, але тепер замість двох сенсорів встановлено три, а одна з камер, якщо вірити витокам, це телеоб'єктив на 50 Мп. Два інших об'єктива – основний 50 Мп і ширік 8 Мп.
Крім того, смартфон має отримати окрему кнопку для запуску програми камери – за аналогією з iPhone 16/16 Pro.
У плані "заліза", Phone (3a) приписують екран на 6,8 дюйма з частотою 120 Гц, батарею 5000 мАг з підтримкою 45-ватної зарядки, а замість процесора MediaTek буде використовуватися чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Анонс відбудеться 4 березня.
Стартап Nothing, який заснував один із творців OnePlus, останніми роками викликав чималий інтерес у ентузіастів в екосистемі Android. Їхні смартфони вирізняються унікальним дизайном, збалансованим залізом і однією з найбільш функціональних оболонок.
Головний техноблогер MKBHD називав Nothing Phone (2a) найкращим бюджетним смартфоном 2024 року. Він отримав деякі фішки флагманської моделі, зберіг унікальний дизайн, але коштує дешевше.