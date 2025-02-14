Анонс очікуємо в березні – за чутками, бюджетники представлять разом із субфлагманським Galaxy A56.

Інсайдери поділилися серією рендерів, на яких показані майбутні бюджетні смартфони Samsung Galaxy A26 і Galaxy A36. Їх випустять разом із субфлагманським Galaxy A56 у березні цього року.

Galaxy A26, як і Galaxy A56, отримає перероблений дизайн блоку камер. Замість трьох об'єктивів, що окремо стирчать із корпусу, сенсори тут розташували в акуратному овальному модулі.

А ось від "підборіддя" знизу і застарілого центрального отвору для фронтальної камери корейська компанія все ще не відмовляється.

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Samsung Galaxy A36 у плані дизайну більш сучасний. У нього немає краплеподібного вирізу, а рамки навколо дисплея майже симетричні, але з трохи збільшеним "підборіддям".

У плані "заліза", згідно з витоком, Galaxy A36 отримає 6,6-дюймовий FHD+ OLED-екран на 120 Гц, 8-ядерний процесор Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ "оперативки" та акумулятор на 5000 мАг зі швидкою 45-ватною дротовою зарядкою.

Серед іншого очікується, що і Galaxy A26, і Galaxy A36 отримуватимуть оновлення протягом шести років. Якщо ця інформація підтвердиться, то пристрої будуть оновлюватися аж до 2031 року, коли вийде Android 21. До цього лінійка Galaxy A отримувала чотири роки оновлень системи і п'ять років оновлень безпеки

Дослідження, проведене аналітиками, показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найпопулярнішим Android-смартфоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.

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