Пристрій можуть офіційно представити на виставці MWC 2024 в кінці лютого.

Lenovo продовжує дивувати незвичайними та інноваційними ноутбуками. Нещодавно компанія показала девайс, здатний перемикатися між Windows і Android, а тепер з'явилася інформація про те, що Lenovo готується представити ще більш унікальний продукт.

Зображення нового пристрою з двома екранами опублікував ресурс Windows Report. Він відрізняється від інших тим, що має прозору панель і звичайний дисплей. При цьому останній не є самостійним екраном, а виконує функції сенсорної клавіатури і тачпада.

Передбачається, що пристрій буде належати до серії ThinkBook, а наявність клавіатури з цифровим блоком вказує на те, що діагональ дисплея складе 15 або 16 дюймів. В якості операційної системи виступить Windows 11.

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Характеристики такого ноутбука поки залишаються в таємниці, але Windows Report уточнює, що публічний показ новинки, скоріш за все, відбудеться на виставці MWC 2024 в Барселоні вже в кінці поточного місяця.

Водночас, як стало відомо, Lenovo розробляє унікальний ноутбук з дисплеєм, який може розгортатися. Екран такого девайса може збільшуватися майже в два рази, зберігаючи при цьому свої габарити в складеному стані.

А компанія Samsung в рамках заходу CES 2024 продемонструвала прозорий microLED-дисплей нібито з фільмів про майбутнє. В результаті виходить практично голограма – надвисокої якості.

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