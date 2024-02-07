Екран такого девайса може збільшуватися майже вдвічі, зберігаючи при цьому свої габарити в складеному стані.

Ми вже бачили прототипи гаджетів з дисплеєм що висувається вгору, але цього разу ідея виглядає набагато практичніше для споживачів. У новому патенті Lenovo представлений концепт ноутбука з дисплеєм, який розтягується не вертикально, а в ширину.

Потенційно така конструкція дозволить розширити робочий простір. На довгому дисплеї зручніше одночасно запускати декілька додатків. Крім того, він може чудово підійти для ігор, повідомляє Android Headlines.

На виході користувачі отримують компактний транспортабельний ноутбук з величезним екраном, який при цьому зберігає свої габарити в складеному стані.

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Втім, поки складно напевно сказати, коли ми побачимо подібні ноутбуки на ринку. Як показує практика, від реєстрації патенту до запуску повноцінного виробництва може пройти пристойний час.

Проте, останнім часом всі крупні технокомпанії працюють над створенням пристроїв зі складними дисплеями з метою зробити їх мультизадачними. Зараз для цього ідеально підходять дві технології: екрани-рулони в ноутбуках і моніторах і AR/VR гарнітури, що дозволяють розширити робочий простір куди вище.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 відбувся вихід Apple Vision Pro – гарнітури змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. У компанії вірять, що з часом цей девайс замінить і смартфон, і ПК.

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