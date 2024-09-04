Дебют Apple Watch Series 10 очікується 9 вересня разом з iPhone 16.

Восени 2024 року власники Apple Watch думатимуть, чи варто оновлюватися до нового покоління годинників. Цей апгрейд буде присвячений святкуванню 10-річчя гаджета і, порівняно з моделями останніх років, принесе чимало важливих нововведень.

Так, відомий інсайдер Majin Bu розповів, що найбільшим нововведенням в Apple Watch 10 стане плоский екран без заокруглень, як у преміальної серії Ultra. Ювілейна модель також стане більшою: покупцям запропонують варіанти 42 і 46 мм замість нинішніх 41/45 мм.

На фото нижче можна побачити різницю.

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Очікується, що збільшення корпусу дасть змогу встановити в Apple Watch 10 більш містку батарею, завдяки чому нарешті збільшиться час роботи без підзарядки. Автономність – найслабше місце смарт-годинника Apple, і Series 10 розв'яже цю проблему.

Крім збільшення екранів, оновлення також торкнуться корпусу. Нержавіюча сталь більше не буде використовуватися як матеріал, її замінять на титан за аналогією з Apple Watch Ultra 2, що дасть змогу зробити годинник легшим. Уперше за 10 років оновиться і ремінець Milanese Loop: його повністю перероблять і зроблять із титану.

Чи так все це, дізнаємося вже 9 вересня. Окрім ювілейних Apple Watch, компанія також представить нове покоління бюджетних SE, які у 2023 році не виходили. А ось Apple Watch Ultra 3 цього року чекати не варто – їхній запуск відкладено щонайменше на 2025-й.

Флагманським анонсом мають стати, звісно ж, нові айфони. Втім, як стверджує Марк Гурман з Bloomberg, від iPhone 16 не варто чекати революції: крупні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

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