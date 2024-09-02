На вересневому івенті Apple за класикою покаже нові смартфони, годинники і навушники, однак на цьому плани компанії не закінчуються.

Восени 2024 року Apple проведе дві презентації: у вересні та листопаді. На них покажуть нові смартфони, годинники, навушники та нові "яблучні" комп'ютери. Про це повідомляє відомий інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Перша презентація – 9 вересня

Флагманським анонсом мають стати, звичайно ж, нові айфони. Втім, як стверджує Гурман, від iPhone 16 не варто чекати революції: крупні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

Головним нововведенням iPhone (2024) стануть збільшені в розмірах Pro-моделі. 16 Pro приписують екран діагоналлю 6,3 дюйма, а 16 Pro Max – 6,9 дюйма. Також у новому покоління з'явиться ще одна кнопка – причому у всіх моделей. Capture Button буде призначена для зйомки фото і відео.

Іншими новинками стануть дві нові моделі Apple Watch. Окрім ювілейних Apple Watch Series, компанія готує нове покоління бюджетних SE, які у 2023 році не виходили. А ось Apple Watch Ultra 3 цього року чекати не варто.

І наостанок, оновлять навушники AirPods. Уперше компанія запропонує дві моделі AirPods базового рівня, і в них з'явиться функція шумозаглушення.

Друга презентація – листопад

Ця презентація буде присвячена новим Mac. Очікується, що на ній представлять чотири нові моделі Mac з чіпом M4, 14-дюймовий MacBook Pro початкового рівня з M4, 14- та 16-дюймові MacBook Pro з M4 Pro та M4 Max, новий iMac з чіпом M4 і повністю перероблений Mac mini з M4 і M4 Pro.

За словами Гурмана, Mac mini стане єдиним з майбутніх комп'ютерів Apple, який отримає помітні зміни в дизайні. Решта пристроїв обмежаться новими чіпами, ШІ-функціями та 16 ГБ у базових версіях.

Також у Apple в планах оновити базовий iPad і iPad Mini, але поки що про дату виходу немає нічого конкретного. Можливо, їх доведеться чекати до весняного івенту, де також представлять новий бюджетний iPhone SE.

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