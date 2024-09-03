Експерти називають iPhone 13 найоптимальнішим айфоном за співвідношенням "ціна-якість" прямо зараз.

Уже 9 вересня Apple проведе презентацію, на якій покаже iPhone 16 та інші яблучні пристрої. Журналісти MacRumors передбачили, які старі продукти в Купертіно приберуть із продажу одразу після заходу.

У списку є і дуже свіжі пристрої, наприклад, iPhone 15 Pro Max і 15 Pro. Моделі випустили тільки торік, але вже цього року Apple відмовиться від їхнього випуску. Усе просто: у Купертіно не хочуть, щоб торішні флагмани заважали продажам нових "прошок".

Також Apple прибере з продажу iPhone 14 Plus і звичайний iPhone 13. Зауважимо. що низка експертів називають модель 2021 року випуску оптимальним смартфоном бренду за співвідношенням "ціна-якість" прямо зараз. Apple все ще офіційно продає iPhone 13 за 599 доларів.