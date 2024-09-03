Уже 9 вересня Apple проведе презентацію, на якій покаже iPhone 16 та інші яблучні пристрої. Журналісти MacRumors передбачили, які старі продукти в Купертіно приберуть із продажу одразу після заходу.
У списку є і дуже свіжі пристрої, наприклад, iPhone 15 Pro Max і 15 Pro. Моделі випустили тільки торік, але вже цього року Apple відмовиться від їхнього випуску. Усе просто: у Купертіно не хочуть, щоб торішні флагмани заважали продажам нових "прошок".
Також Apple прибере з продажу iPhone 14 Plus і звичайний iPhone 13. Зауважимо. що низка експертів називають модель 2021 року випуску оптимальним смартфоном бренду за співвідношенням "ціна-якість" прямо зараз. Apple все ще офіційно продає iPhone 13 за 599 доларів.
Крім цього журналісти вказують, що з виробництва знімуть такі гаджети:
- Apple Watch Series 9 і Apple Watch SE 2: очікується, що на презентації у вересні Apple представить ювілейні Watch Series 10 і бюджетні Watch SE 3, а версії попереднього покоління кожної моделі після цього будуть зняті з виробництва.
- AirPods 2 і AirPods 3: з навушниками схожа ситуація. Apple випустить AirPods 4 одразу у двох версіях, які замінять попередні покоління девайса. Однак AirPods Pro 2 у продажу залишаться.
- iPad mini 6: до кінця року йому на зміну має вийти "міні" нового покоління.
Залишилося тільки дочекатися презентації, яка відбудеться 9 вересня о 20:00 за Києвом. Навряд чи нас зможуть здивувати нові айфони (крупні зміни прибережіть для iPhone 17), а ось новий годинник від Apple цілком може змусити власників поточних Apple Watch оновитися.
Також до кінця 2024 року Apple представить нові MacBook Pro, iMac і Mac mini на чипі М4. Найприкметнішим релізом буде Mac mini, який отримає перший у своїй історії редизайн і стане найкомпактнішим настільним комп'ютером компанії.