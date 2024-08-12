Помітні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

Головний Apple-інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман зібрав зведення щодо нових айфонів, які представлять наступного місяця. Від серії iPhone 16 не варто чекати багато чого: помітні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року.

У серію iPhone 16 увійдуть чотири смартфони різних розмірів: iPhone 16 (6,1"), iPhone 16 Plus (6,7"), iPhone 16 Pro (6,3"), iPhone 16 Pro Max (6,9"). Габарити Pro-моделей зростуть, а "Про Макс" стане найбільшим айфоном в історії. Чи позначиться таке рішення на зручності для користувачів, поки незрозуміло.

Основну ставку в нових айфонах зроблять на інтелектуальні можливості Apple Intelligence, головні та найочікуваніші функції якого, втім, вийдуть лише у 2025 році. До того ж він працюватиме не лише на iPhone 16, а й на молодших моделях, тож навряд чи власники iPhone 15 Pro та 15 Pro Max побіжать до магазину оновлюватися.

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Якщо ж говорити про "залізні зміни", то всі чотири моделі отримають 8 ГБ оперативної пам'яті і чипсет Apple A18. Але поділ між звичайними та преміальними моделями продовжиться: очікуємо, що Pro-смартфони матимуть чип A18 Pro. Утім, користувачі навряд чи помітять різницю, адже навіть моделі дворічної давнини працюють феноменально добре.

Що користувачі помітять, так це нову кнопку на правому торці - причому у всіх смартфонів. Capture Button буде призначена для зйомки фото і відео: дотик налаштує автофокус, а натискання зі звичайним зусиллям зробить знімок. А на iPhone 16 і 16 Plus з'явиться налаштовувана клавіша Action Button, яка дебютувала в торішніх моделях Pro і Pro Max.

В іншому все: появу нових колірних варіантів навряд чи можна назвати великим апгрейдом. Тим паче більшість користувачів все одно вибирають натуральний титан.

Гурман визнає, ці оновлення навряд чи підштовхнуть продажі Apple. Згідно з фінансовими звітами компанії, корпорація з Купертіно не розраховує на зростання продажів iPhone. А це означає, що топ-менеджент прекрасно розуміє: у нових айфонах настільки мало змін, що ніякого ажіотажу новинки не викличуть.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня, імовірно, 10 числа. Разом зі смартфонами анонсують нові Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini.

А вже навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, який отримає дизайн у дусі iPhone 14 з OLED-дисплеєм і без кнопки "Додому". Від новинки можна очікувати і сумісності з Apple Intelligence.

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