У верхній частині корпусу тепер розташоване велике підняте "плато" із заокругленими краями.

У мережі з'явилися свіжі фотографії макетів майбутнього флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra, і реакція аудиторії виявилася вкрай прохолодною. Знімки опублікував у соцмережі Weibo інсайдерський акаунт Whylab, назвавши зовнішній вигляд пристрою "повним руйнуванням очікувань", пише Gizсhina.

Головна зміна торкнулася задньої панелі: у верхній частині корпусу з’явилося велике підняте "плато" із заокругленими кутами. Зліва один над одним розміщено два великі кільця камер, а праворуч – чорний овальний модуль із двома невеликими вирізами та крапкою між ними.

На знімках показані макети в білому кольорі зі сріблястою рамкою та в чорному варіанті, де весь блок камер оформлений як темне скло. Знизу видно слот для SIM-карти та отвори динаміків, а поруч із пристроями лежить стилус S Pen.

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Користувачі розкритикували новий дизайн одразу з трьох причин. По-перше, сам виступ вийшов занадто масивним, але об'єктиви зміщені вліво та в центр, через що права частина білої панелі виглядає "порожньою". По-друге, відмовившись від окремих кілець на гладкій кришці на користь єдиного блоку, Samsung позбавляє лінійку Ultra впізнаваності, роблячи флагман схожим на смартфони Apple і Google.

Крім того, на білій версії поєднання сріблястих кілець, чорного овалу та світлого плато виглядає перевантаженим, тоді як на чорній темне скло майже повністю приховує об’єктиви. Втім, у такого рішення є й практичні переваги: за чутками, широка площадка дозволяє розмістити всередині магніти для бездротової зарядки стандарту Qi2 і робить смартфон більш стійким, коли він лежить на столі.

У Gizсhina зазначають, що макети для чохлів створюються на основі ранніх креслень і можуть відрізнятися від остаточного варіанту пристрою. Наприклад, на макетах видно чотири отвори під камери, тоді як авторитетний інсайдер Ice Universe раніше заявляв, що у S27 Ultra буде лише три камери.

Офіційна презентація серії Galaxy S27 очікується на початку 2027 року. До оновленої флагманської лінійки Samsung вперше увійдуть одразу чотири моделі: базовий Galaxy S27 і Galaxy S27 Plus, абсолютно новий Galaxy S27 Pro та топовий Galaxy S27 Ultra.

Раніше в мережі з’являлася інформація про технічні особливості пристрою: один з інсайдерів повідомляв, що головним нововведенням у Galaxy S27 Ultra стане технологія розпізнавання облич, яка перевершує Face ID. Вона нібито зможе впізнавати власника навіть у масці або сонцезахисних окулярах.

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