Samsung змінить дизайн Galaxy S27 Ultra, зробивши його більш схожим на Айфон (фото)

Головна схожість – широкий горизонтальний блок камер на задній панелі.

У мережі з'явилися нові подробиці про дизайн майбутнього флагманського смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra. Журналісти Android Headlines створили фізичний макет пристрою на основі ексклюзивних CAD-креслень і порівняли його з Galaxy S26 Ultra та iPhone 18 Pro.

Головним нововведенням Galaxy S27 Ultra стане перероблений блок основних камер. Замість окремих об'єктивів, розташованих вертикально в лівій частині корпусу, Samsung розмістить їх у загальному горизонтальному прямокутному модулі у верхній частині задньої панелі. Такий дизайн став популярним серед китайських виробників смартфонів після виходу iPhone 17 Pro.

Розміри Galaxy S27 Ultra мають становити 163,76 × 78,25 × 7,97 мм. Для порівняння, габарити Galaxy S26 Ultra – 163,6 × 78,1 × 7,9 мм. Таким чином, новий пристрій виявиться лише трохи вищим, ширшим і товстішим за свого попередника. Основні зміни стосуватимуться саме оформлення задньої панелі.

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У самому блоці камер будуть встановлені три фотосенсори: основний на 200 мегапікселів, ширококутний 50 Мп і телеоб'єктив 50 Мп із 5-кратним зумом. Від іншого 3-кратного телеоб'єктива Samsung у новому поколінні відмовиться.

У Android Headlines припустили, що така конструкція потенційно покращить сумісність смартфона з магнітними аксесуарами – бездротовими зарядними пристроями та зовнішніми акумуляторами. У Galaxy S26 Ultra великий виступ камери іноді заважає правильно розмістити такі аксесуари навіть при використанні спеціальних чохлів.

Водночас новий дизайн викликав неоднозначну реакцію користувачів. Дехто називає його невдалим кроком назад і одним із найсуперечливіших рішень Samsung за останні роки. Крім того, власникам Galaxy S26 Ultra, ймовірно, доведеться купувати нові чохли через нове розташування камер.

Офіційна презентація серії Galaxy S27 очікується на початку 2027 року. До нової флагманської лінійки Samsung вперше увійдуть одразу чотири моделі: базовий Galaxy S27 і Galaxy S27 Plus, абсолютно новий Galaxy S27 Pro та топовий Galaxy S27 Ultra .

За чутками, Galaxy S27 Pro стане більш компактною версією Ultra, але без вбудованого стилуса S Pen і вдосконаленого телеоб'єктива.

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