Samsung Galaxy S27 Ultra втратить одну камеру, але натомість отримає дещо краще

Samsung готує серйозне оновлення камери в майбутньому флагмані Galaxy S27 Ultra. За чутками, компанія відмовиться від одного зі звичних модулів – 3-кратного телеоб'єктива.

Зараз у Galaxy S26 Ultra використовується чотири камери: основний сенсор на 200 Мп, надширококутний на 50 Мп, 5-кратний телеоб'єктив на 50 Мп і окремий 3-кратний модуль на 10 Мп. Однак саме останній вважається слабкою ланкою системи і практично не оновлювався в останні роки.

За даними інсайдера Ice Universe, Samsung з ймовірністю 100% відмовиться від 3-кратного телеоб'єктива в Galaxy S27 Ultra. Натомість виробник посилить 5-кратний зум, зробивши його ключовим інструментом для зуму замість комбінації 3x + 5x. Інші очікувані зміни:

Новий надширококутний сенсор.

Нова фронтальна камера.

Нова основна камера.

Основна камера зі змінною діафрагмою (ймовірність 80%).

До виходу Galaxy S27 Ultra ще досить багато часу, тому компанія може частково переглянути свої плани. Однак якщо "витік" підтвердиться, майбутній флагман Samsung отримає одне з найпомітніших оновлень камери за останні роки.

За чутками, Galaxy S27 Ultra також може отримати технологію розпізнавання облич, яка перевершить Face ID. Вона буде надбезпечною і нібито зможе впізнавати власника навіть у масці чи сонцезахисних окулярах.

Раніше фахівці DxOMark оцінили можливості камери Galaxy S26 Ultra. Незважаючи на те, що камерофон Samsung показав покращені результати порівняно з S25 Ultra, він не увійшов навіть до топ-15 найкращих камерофонів світу, поступившись торішньому iPhone 16 Pro.

