Спочатку очікувалося, що такі кнопки з вібровідгуком отримають iPhone 15 Pro у 2023 році, але на пізній стадії проєкт заморозили.

Корпорація Apple продовжує розробку сенсорних кнопок із тактильною віддачею для майбутніх моделей iPhone, пише MacRumors, посилаючись на відомого інсайдера Instant Digital. Вперше чутки про такі кнопки з'явилися в 2022 році.

Спочатку очікувалося, що такі "псевдокнопки" отримають iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, однак Apple скасувала цей план на пізній стадії. Потім їхню появу прогнозували в iPhone 16 Pro, але і ці очікування не виправдалися.

Повідомляється, що головна складність проєкту полягає не у вартості виробництва, а у "випадкових натисканнях". Домогтися бездоганної точності відгуку на торкання виявилося складним завданням. Поточна конструкція кнопок у прототипах iPhone вбудована безпосередньо в рамку, без відскоку при натисканні, але компанія хоче максимально точно передати відчуття від механічної кнопки.

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З плюсів такої інновації – зниження ймовірності механічного зносу, а також можливість налаштування дій під легке і сильне натискання кнопки для запуску різних функцій.

Хоча в серії iPhone 17 сенсорні кнопки, скоріш за все, не з'являться, останні витоки вказують на те, що Apple, ймовірно, повернеться до цієї технології в майбутньому.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні. Чутки за півроку до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Зокрема, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, вперше за шість років оновиться "фронталка", а "прошки" стануть першими айфонами з трьома камерами на 48 Мп.

Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – нова модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus. Якщо вірити витокам, це буде найтонший смартфон в історії компанії з товщиною всього 5,5 мм.

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