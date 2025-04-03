Корпорація Apple продовжує розробку сенсорних кнопок із тактильною віддачею для майбутніх моделей iPhone, пише MacRumors, посилаючись на відомого інсайдера Instant Digital. Вперше чутки про такі кнопки з'явилися в 2022 році.
Спочатку очікувалося, що такі "псевдокнопки" отримають iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, однак Apple скасувала цей план на пізній стадії. Потім їхню появу прогнозували в iPhone 16 Pro, але і ці очікування не виправдалися.
Повідомляється, що головна складність проєкту полягає не у вартості виробництва, а у "випадкових натисканнях". Домогтися бездоганної точності відгуку на торкання виявилося складним завданням. Поточна конструкція кнопок у прототипах iPhone вбудована безпосередньо в рамку, без відскоку при натисканні, але компанія хоче максимально точно передати відчуття від механічної кнопки.
З плюсів такої інновації – зниження ймовірності механічного зносу, а також можливість налаштування дій під легке і сильне натискання кнопки для запуску різних функцій.
Хоча в серії iPhone 17 сенсорні кнопки, скоріш за все, не з'являться, останні витоки вказують на те, що Apple, ймовірно, повернеться до цієї технології в майбутньому.
Презентація iPhone 17 очікується у вересні. Чутки за півроку до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Зокрема, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, вперше за шість років оновиться "фронталка", а "прошки" стануть першими айфонами з трьома камерами на 48 Мп.
Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – нова модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus. Якщо вірити витокам, це буде найтонший смартфон в історії компанії з товщиною всього 5,5 мм.