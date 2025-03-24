За інформацією Bloomberg, прототип Apple Watch SE із пластиковим корпусом не подобається творцям

Журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що розробка пластикових Apple Watch SE опинилася під загрозою зриву. Передбачалося, що пристрій може вийти вже цієї весни.

Спочатку ідея полягала у створенні більш доступної та орієнтованої на молодь моделі, але проєкт зіткнувся з двома проблемами, пише Гурман.

Дизайнерам не сподобався зовнішній вигляд годинника. Інженери не можуть створити такий корпус, який був би сильно дешевшим за алюмінієве шасі.

Apple Watch завжди були виготовлені з металу (алюміній, сталь, титан) або з кераміки – пластикової моделі не було. Вважалося, що завдяки переходу на пластик вартість такого годинника впала б з 249 до 199 доларів: економія на матеріалі дозволила б конкурувати з Galaxy Watch FE.

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Востаннє Apple оновлювала лінійку Watch SE ще восени 2022 року, тож апгрейд давно напрошується. Годинник став на 30% легшим, отримав датчик для визначення аварій і процесор від Series 8. Сьогодні це найвигідніший смарт-годинник Apple.

На початку 2025 року Apple представила вже чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і одразу парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів відбудеться в червні або навіть раніше.

Нагадаємо, раніше творець культових Pebble представив нові смарт-годинники із батареєю на місяць, чорно-білим дисплеєм на електронному папері та системою PebbleOS.

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