Журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що розробка пластикових Apple Watch SE опинилася під загрозою зриву. Передбачалося, що пристрій може вийти вже цієї весни.
Спочатку ідея полягала у створенні більш доступної та орієнтованої на молодь моделі, але проєкт зіткнувся з двома проблемами, пише Гурман.
- Дизайнерам не сподобався зовнішній вигляд годинника.
- Інженери не можуть створити такий корпус, який був би сильно дешевшим за алюмінієве шасі.
Apple Watch завжди були виготовлені з металу (алюміній, сталь, титан) або з кераміки – пластикової моделі не було. Вважалося, що завдяки переходу на пластик вартість такого годинника впала б з 249 до 199 доларів: економія на матеріалі дозволила б конкурувати з Galaxy Watch FE.
Востаннє Apple оновлювала лінійку Watch SE ще восени 2022 року, тож апгрейд давно напрошується. Годинник став на 30% легшим, отримав датчик для визначення аварій і процесор від Series 8. Сьогодні це найвигідніший смарт-годинник Apple.
На початку 2025 року Apple представила вже чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і одразу парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів відбудеться в червні або навіть раніше.
Нагадаємо, раніше творець культових Pebble представив нові смарт-годинники із батареєю на місяць, чорно-білим дисплеєм на електронному папері та системою PebbleOS.