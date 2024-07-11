Тактильні кнопки можуть працювати, поки пристрій повністю не розрядиться.

В інтернеті з'явилися живі фотографії інженерної (EVT) версії iPhone 15 Pro Max, яка так і не дісталася прилавків магазинів. Її особливістю мали стати так звані "псевдокнопки", які імітують рух і звук справжніх механічних кнопок.

Як розповіло джерело AppleInsider, у показаному прототипі використовували ємнісні клавіші, які Apple розробляла в рамках проєкту Project Bongo. Вони не розділені, як ми звикли, а навпаки – з'єднані в одну довгу кнопку. Самі клавіші є сенсорними, а не фізичними.

Наприклад, iPhone 7 мав твердотілову кнопку "Додому", яка використовувала Taptic Engine для забезпечення вібраційного зворотного зв'язку, аналогічного натисканню фізичної кнопки. Однак сама кнопка фактично ніколи не рухалася, на відміну від кнопок Bongo, які компанія спочатку розробляла для Pro-версій iPhone 15.

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За задумом, кнопки були б здатні підтримувати зворотний зв'язок, навіть коли смартфон вимкнений – поки в акумуляторі є достатньо енергії для відображення індикатора зарядки. Крім того, в плані дизайну "скасований" iPhone 15 Pro Max більше нагадує айфони 14-ї серії через більш гострі грані рамки – модель, що надійшла в продаж, отримала округлену рамку.

Були чутки, що сенсорні кнопки можуть стати одним із нововведень для новеньких iPhone 16. Смартфонам також приписують збільшені екрани, появу 48-Мп ультраширококутної камери і нової кнопки Capture, яка буде відповідати за запуск камери. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики і ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

А у 2025 році Apple нібито прибере з модельного ряду айфон-Plus, замінивши його iPhone 17 Slim. Очікується, що з погляду позиціювання та вартості такий Айфон буде абсолютно новим продуктом із цінником вищим, ніж у iPhone Pro Мах.

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