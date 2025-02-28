Компанія має намір зрівнятися з ключовими Android-конкурентами за обсягом оперативної пам'яті.

Джефф Пу, аналітик ланцюжка поставок Apple, поділився новим інсайдом про iPhone 17 Pro/17 Pro Max, презентація яких відбудеться цієї осені.

Як повідомляється, обидві версії Pro отримають 12 ГБ оперативної пам'яті замість 8 ГБ, як у всіх моделей iPhone 16. Додатковий об'єм пам'яті буде використовуватися для поліпшення можливостей штучного інтелекту Apple Intelligence.

Смартфони Apple завжди мали істотно менше ОЗП, ніж у конкурентів на Android, оскільки оптимізація програмного забезпечення і "заліза" дозволяла їй обходитися меншими обсягами. Однак функції з використанням ШІ вимогливі до оперативки незалежно від операційної системи.

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Ще ходять чутки, що блок камер iPhone 17 Pro/17 Pro Max отримає 48-Мп телефото-камеру, а фронтальна отримає роздільну здатність у 24 Мп – це буде перший апдейт "фронталки" з часів iPhone 11, коли 7-мегапіксельний сенсор замінили на 12-мегапіксельний.

Діагональ екранів у Pro версій повинна залишитися незмінною – 6,3 і 6,9 дюйма. Процесор – Apple A19 Pro, побудований за 3 нм техпроцесом TSMC.

Сьогодні в продаж надійшов iPhone 16e – новий найдоступніший Айфон у асортименті Apple. Смартфон отримав OLED-екран і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно виріс цінник.

Журналісти вже обрали п'ять найкращих Android-альтернатив iPhone 16e. Стосовно інших смартфонів компанії 16e найдоступніший, однак за 600 доларів в екосистемі Android є з чого вибрати.

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