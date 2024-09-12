Помітні зміни в Apple приберегли для 2025 року, коли серйозно оновляться камери та дебютує ультратонка модель.

Днями компанія Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 16. Практично вся інформація про новинки була злита заздалегідь, і презентація лише підтвердила витоки.

Чутки і витоки про моделі iPhone 2025 року теж уже є, і вони пропонують поглянути на потенційні удосконалення і чому очікування наступної лінійки може бути вигідним. Портал MacRumors ділиться подробицями.

24-Мп фронтальна камера у всіх моделей iPhone 17 . Цей компонент не оновлювався ще з часів iPhone 11, який отримав роздільну здатність на 12 Мп. Покращена фронталка забезпечить ще більш деталізовані та світлі знімки.

. Цей компонент не оновлювався ще з часів iPhone 11, який отримав роздільну здатність на 12 Мп. Покращена фронталка забезпечить ще більш деталізовані та світлі знімки. 48-мп сенсор для всіх трьох камер iPhone 17 Pro Max, і, можливо, iPhone 17 Pro . Цього року Apple залишила без змін телефотомодуль – він, як і раніше, має роздільну здатність 12 Мп. Очікується, що в наступному поколінні він збільшиться до 48 Мп. Камери є ключовим фактором для покупців смартфонів Apple і компанія має намір справити враження потрійними камерами в моделях Pro.

. Цього року Apple залишила без змін телефотомодуль – він, як і раніше, має роздільну здатність 12 Мп. Очікується, що в наступному поколінні він збільшиться до 48 Мп. Камери є ключовим фактором для покупців смартфонів Apple і компанія має намір справити враження потрійними камерами в моделях Pro. 12 ГБ оперативної пам'яті в моделях 17 Pro. Тоді як 16 Pro і 16 Pro Max зберегли колишні 8 ГБ ОЗП, в наступному поколінні ця цифра збільшиться до 12 Гбайт. Це зробить смартфони більш багатозадачними та швидшим, а фонові додатки та вкладки рідше перезавантажуватимуться.

Тоді як 16 Pro і 16 Pro Max зберегли колишні 8 ГБ ОЗП, в наступному поколінні ця цифра збільшиться до 12 Гбайт. Це зробить смартфони більш багатозадачними та швидшим, а фонові додатки та вкладки рідше перезавантажуватимуться. Зменшений Dynamic Island у "прошках". Звужений "острівець" стане можливим завдяки новій технології "металінзи" для датчика наближення. Що менший виріз - то більше корисної площі для інформації та контенту.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone 17 Air. Судячи з інсайдів, Apple прибере з лінійки Plus-версію iPhone, замінивши її "ультратонким" айфоном. Редизайн цього пристрою за значимістю нагадуватиме реліз iPhone X.

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Нагадаємо, новенькі iPhone 16 надійдуть в продаж 20 вересня. Кардинально пристрої не змінилися, але 16 Pro-моделі рекордно виросли в розмірах, Action Button тепер є не тільки в "прошок", а у всій лінійці, а швидкість заряджання дротом збільшилася до 45 Вт.

Водночас журналісти зазначають, що на момент виходу 20 вересня iPhone 16 будуть "сирими". Вся річ у тім, що багато крутих функцій, які показали на презентації, з'являться через оновлення iOS до кінця року.

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