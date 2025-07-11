Купертіно вперше за кілька років порушить звичне релізне вікно MacBook Pro.

Компанія Apple відмовилася від анонсу нових моделей MacBook цієї осені. За відомостями журналіста Bloomberg Марка Гурмана, презентацію оновлених ноутбуків із чипом M5 було вирішено перенести на початок весни 2026 року.

Актуальні моделі MacBook Pro M4, M4 Pro і M4 Max були анонсовані в жовтні 2024 року і випущені в листопаді 2024 року, тому перенесення моделей M5 на 2026 рік призведе до того, що Apple вперше за кілька років пропустить щорічне оновлення своїх професійних ноутбуків.

З чим пов'язане таке рішення не згадується. Якщо плани не зміняться, то наступна весна обіцяє бути дуже багатою на пристрої Apple. Крім MacBook Air і Pro на М5, Гурман чекає на iPhone 17e, базовий iPad з новим мобільним чипом і iPad Air М4, таємний розумний домашній центр і новий Apple Studio Display.

Відео дня

Очікується, що MacBook Pro з M5 не матиме істотних змін, крім оновленого чіпа, оскільки Apple запланувала великий апгрейд для M6 MacBook Pro. Це оновлення отримає OLED-дисплей і новий дизайн, включно з більш тонким корпусом.

До кінця цього року Apple, крім айфонів, годинників і, iPad Pro M5, планує показати злегка оновлений Vision Pro з новим залізом, AirTag 2 і AirPods Pro 3.

Презентація iPhone 17 та інших новинок відбудеться у вересні. Тоді ж відбудеться реліз iOS 26 у новому "скляному" дизайні. У компанії називають цей апдейт найбільшим за останні 11 років.

Ходять чутки, що компанія Apple, починаючи з 2025 року, буде щорічно змінювати дизайн iPhone. Відомо, що цього року зміниться модуль тильної камери, а в 2026-му прийде черга фронтальної панелі. Утім, найістотніші зміни чекають на iPhone 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: