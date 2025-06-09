Замість iOS 19 вийде одразу iOS 26: Apple представила нову ОС для Айфонів

Апдейт вийде тільки у вересні, а протягом кількох місяців його зможуть "затестити" розробники та звичайні користувачі:

У рамках WWDC 2025 компанія Аpple представила iOS 26 – велике оновлення для iPhone у повністю новому дизайні Liquid Glass. Тепер він виконаний у скляному стилі. Більшість елементів стали напівпрозорими і закругленими.

Незважаючи на численні чутки, іконки залишилися квадратними. В Apple переробили екран блокування та сповіщення, а іконки автоматично адаптуються до світлої і темної тем.

Апдейт вийде тільки у вересні, а протягом кількох місяців його зможуть "затестити" розробники і звичайні користувачі: перше бета-збірка з'явиться найближчим часом.

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Компанія також змінила інтерфейс Safari, зробивши його інтуїтивно зрозумілішим і стати новою дизайн-мовою.

Також рестайлінг торкнувся програми "Фото".

Також оновлять дизайн на iPad, Apple Watch, Mac і Apple TV. Усі нові операційки відтепер нумеруватимуться під рік.

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