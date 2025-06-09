Apple представила iOS 26 у "скляному" стилі / Скріншот з презентації

У рамках WWDC 2025 компанія Аpple представила iOS 26 – велике оновлення для iPhone у повністю новому дизайні Liquid Glass. Тепер він виконаний у скляному стилі. Більшість елементів стали напівпрозорими і закругленими.

Незважаючи на численні чутки, іконки залишилися квадратними. В Apple переробили екран блокування та сповіщення, а іконки автоматично адаптуються до світлої і темної тем.

Апдейт вийде тільки у вересні, а протягом кількох місяців його зможуть "затестити" розробники і звичайні користувачі: перше бета-збірка з'явиться найближчим часом.

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Фото iOS 26 09 червня 2025
Фото iOS 26 09 червня 2025
Фото iOS 26 09 червня 2025
Фото iOS 26 09 червня 2025
Фото iOS 26 09 червня 2025

Компанія також змінила інтерфейс Safari, зробивши його інтуїтивно зрозумілішим і стати новою дизайн-мовою.

Замість iOS 19 вийде одразу iOS 26: Apple представила нову ОС для Айфонів

Також рестайлінг торкнувся програми "Фото".

Замість iOS 19 вийде одразу iOS 26: Apple представила нову ОС для Айфонів

Також оновлять дизайн на iPad, Apple Watch, Mac і Apple TV. Усі нові операційки відтепер нумеруватимуться під рік.

Замість iOS 19 вийде одразу iOS 26: Apple представила нову ОС для Айфонів
Замість iOS 19 вийде одразу iOS 26: Apple представила нову ОС для Айфонів

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