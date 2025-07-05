Ось нові продукти Apple, які ми очікуємо цієї осені / фото MacRumors

У першій половині 2025 року Apple презентувала чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і декілька iPad. Щорічно компанія проводить по кілька презентацій, найближча з яких осіння.

Портал 9to5Mac зібрав усі чутки та інсайди про майбутні новинки Apple. Судячи з усього, до кінця року компанія випустить одразу 15 нових продуктів, включно з новою iOS 26.

Сімейство iPhone 17

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Apple представить мінімум 15 нових пристроїв цієї осені – ось що нас чекає

Після кількох років доволі нудних оновлень iPhone, лінійка iPhone 2025 року має викликати значно більше ажіотажу. Модель Plus зникне, їй на зміну прийде iPhone 17 Air, а Pro Max, можливо, перейменують на iPhone Ultra.

  • iPhone 17: збільшений з 6,1 до 6,3 дюйма дисплей, поліпшена селфі-камера 24 Мп і нові забарвлення.
  • iPhone 17 Air: рекордно тонкий смартфон Apple з потужним залізом, але певними компромісами щодо батареї та камер.
  • iPhone 17 Pro: радикально новий дизайн блоку камер, більше ОЗП і 48 Мп телеоб'єктив.
  • iPhone 17 Pro Max: найбільша батарея в історії iPhone, але корпус стане ще товщим.

Комп'ютери Mac і iPad M5

Apple представить мінімум 15 нових пристроїв цієї осені – ось що нас чекає

Apple вже випустила кілька нових iPad і Mac цього року, але на підході ще більше, включно з дебютом перших продуктів на базі M5.

  • MacBook Pro M5: той самий базовий дизайн, але з оновленим процесором. Точніше, трьома: M5, M5 Pro і M5 Max.
  • iPad Pro M5: оновлений планшет на чипі М5, оптимізований для багатозадачності iPadOS 26.
  • Новий Mac Pro: чип M3 Ultra зробить новий Mac Pro одним із найпотужніших пристроїв у лінійці Apple.

Великі оновлення Apple Watch і AirPods

Apple представить мінімум 15 нових пристроїв цієї осені – ось що нас чекає

Apple також порадує фанатів годинників новими моделями Apple Watch 2025. Апгрейд буде помітним, з'являться нові функції, включно з моніторингом тиску, а модель Ultra повернеться після дворічної перерви.

Разом з Apple Watch Ultra 3 компанія представить і звичайні Apple Watch Series 11, а також нове покоління Watch SE 3, які, за чутками, будуть пластиковими.

Також ходить багато чуток про AirPods Pro 3. "Вуха" оснастять новим фірмовим процесором H3, поліпшеним шумозаглушенням і розширеними функціями для здоров'я.

Продукти Apple Home

Apple представить мінімум 15 нових пристроїв цієї осені – ось що нас чекає

У Apple великі амбіції в екосистемі розумного будинку, але "розумна" Siri затримується. Проте, до кінця року ми побачимо запуск щонайменше трьох нових продуктів.

  • Новий Apple TV 4K: нова версія ТВ-приставки, ймовірно, з підтримкою Apple Intelligence і поліпшеним залізом.
  • HomePod mini 2: колонка Apple з новим модемом, поліпшеним звуком, а також сумісністю з іншими продуктами для дому.
  • HomePod з дисплеєм і Apple Intelligence: своєрідний хаб на кшталт Amazon Echo Hub, до якого під'єднуватимуться всі розумні ґаджети в будинку.

Інші новинки Apple

Apple представить мінімум 15 нових пристроїв цієї осені – ось що нас чекає

Є ще кілька пристроїв Apple з категорії "Інше", які мають вийти до кінця року або на початку 2026-го.

  • AirTag 2: смарт-мітка вийшла навесні 2021 року і відтоді не отримала жодного оновлення. Головним нововведенням стане збільшений діапазон пошуку.
  • Vision Pro M5 : той самий шолом змішаної реальності, але з новим залізом;
  • Studio Display 2: той самий 27-дюймовий розмір, але з технологією MiniLED і ймовірними поліпшеннями камери.
  • Apple Pro Display XDR: дорожчий і професійний монітор не оновлювали з 2019 року.

Презентація iPhone 17, найімовірніше, відбудеться в середині вересня. Тоді ж відбудеться реліз iOS 26 у новому "скляному" дизайні. У компанії називають цей апдейт найбільшим за останні 11 років.

Ходять чутки, що компанія Apple, починаючи з 2025 року, буде щорічно змінювати дизайн iPhone. Відомо, що цього року зміниться модуль тильної камери, а у 2026-му прийде черга фронтальної панелі. Утім, найістотніші зміни чекають на iPhone 2027 року.

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