У Xiaomi вийшов новий топ за свої гроші: представлено флагмани Redmi K80 і K80 Pro

Базова модель комплектується чипом Snapdragon 8 Gen 3, у "прошці" стоїть актуальніший Snapdragon 8 Elite.

Суббренд Xiaomi Redmi представив свої перші смартфони після ребрендингу – серію K80. І, багато в чому, це найкращі пристрої за всю історію бренду.

Наприклад, базова модель Redmi K80 оснащена акумулятором 6 550 мАг – найбільш ємним серед смартфонів виробника. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку на 90 Вт. У K80 Pro батарея поменше (6 000 мАг), зате підтримуються швидка дротова зарядка 120 Вт і бездротова 50 Вт.

Redmi K80 отримав такий самий екран, як і Pro-версія: 6,67-дюймовий OLED із частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 3200 ніт. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i, має 12-бітну глибину кольору і колірне охоплення P3, разом з цим його можна використовувати мокрими руками або в рукавичках.

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Базова модель комплектується процесором Snapdragon 8 Gen 3, у "прошці" стоїть більш актуальний Snapdragon 8 Elite. Redmi K80 Pro "видає божевільну продуктивність", кажуть у Redmi. На додаток до Snapdragon 8 Elite встановлено допоміжний чип D1. За відведення тепла відповідає система охолодження з випарною камерою.

Також Redmi K80 Pro може похвалитися камерами як у Xiaomi 15 – 50 Мп (основна, Light Hunter 800, 1/1,55 дюйма з оптичною стабілізацією), 32 Мп (ширік, Samsung S5KKD1, кут огляду 120°), 50 Мп (телевік, Samsung S5KJN5, 2,5Х оптичний і 20Х цифровий зум). За винятком Leica, все те ж саме. У Redmi K80 ззаду розташована подвійна камера 50+8 мегапікселів. "Фронталка" і там, і там на 20 Мп.

Вартість Redmi K80 у Китаї починається від 350 доларів (~14 000 грн), а Pro-версії – від 510 доларів (~21 000 грн). Смартфони вже доступні для замовлення на китайському ринку.

Раніше Xiaomi назвала смартфони, які отримають HyperOS 2 до кінця року. Важливо розуміти вже зараз, чи оновиться ваш пристрій, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд. Тим більше, що напередодні компанія відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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