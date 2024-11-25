Новинку представлять уже 27 листопада.

Xiaomi підтвердила, що серія Redmi K80 буде представлена вже 27 листопада. А поки що виробник опублікував приклади роботи камери моделі Redmi K80 Pro.

Девайс, за словами виробника, отримає найпросунутіший набір камер в історії Redmi. В якості головного сенсора вибрали 50-мегапіксельний Light Hunter 800 з розміром 1/1,55 дюйма і підтримкою OIS.

Надширококутна камера має роздільну здатність 32 Мп і забезпечує кут огляду 120°. Третя камера – телеоб'єктив Samsung JN5 на 50 Мп з OIS, 2,5х оптичним наближенням і плаваючою лінзою для зйомки макро. Відмінність камер Redmi K80 і Redmi K80 Pro полягає в тому, що в базовій моделі не буде модуля з телеоб'єктивом.

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В цьому випадку демонструються, зокрема портретні знімки, які були зроблені на телевік Redmi K80 Pro з фокусною відстанню 60-120 мм.

Уже відомо, що Redmi K80 Pro отримає SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite і стане найдоступнішим флагманом на свіжому чипі. Продуктивність в AnTuTu склала майже 3.2 млн балів – це навіть більше, ніж в ігрових флагманів Asus Phone 9 і Red Magic 10 Pro+. Компанія обіцяє "різкий стрибок" у плані поліпшення ігрового досвіду.

Також Redmi K80 Pro зможе похвалитися міцним склом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, корпусом із захистом IP68/69 і акумулятором підвищеної ємності 6000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт. Уже підтверджено, що ціна Redmi K80 Pro стартуватиме від 560 доларів.

Раніше Xiaomi назвала смартфони, які отримають HyperOS 2 до кінця року. Важливо розуміти вже зараз, чи оновиться ваш пристрій, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд. Тим більше, що напередодні компанія відправила "на пенсію" популярні Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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