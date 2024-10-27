Redmi Note 11 Pro та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Xiaomi оновила список EOS (End of Support), до якого потрапляють пристрої, які більше не отримуватимуть жодних оновлень. Цього разу китайська компанія відправила "на пенсію" п'ять смартфонів і один планшет.

Пристрої Xiaomi, які стали раритетами:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Xiaomi Redmi 10 (2022)

Xiaomi Redmi Note 10 JE

POCO X3 GT

Xiaomi Pad 5.

Усі ці апарати більше не отримуватимуть нові версії MIUI і HyperOS, а також важливі патчі безпеки, які захищають від нових вразливостей. Це означає, що користуватися ними тепер буде небезпечно, особливо з огляду на поширеність усіляких вірусів і експлойтів в Android.

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Нагадаємо, що раніше Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх девайсів до чотирьох років оновлень ОС і п'яти років оновлень безпеки, але це нововведення не поширюється на вже випущені телефони. Таким чином, Redmi Note 11 Pro, випущений у лютому 2022-го, отримав тільки два оновлення.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили найсвіжіші та не дуже пристрої компанії, які рекомендують до купівлі восени 2024 року.

Раніше з'явилася інформація, що Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Купивши девайс виробника на майданчиках типу AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну версію.

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