Xiaomi оголосила терміни релізу глобальної версії фірмової оболонки HyperOS 2 на базі Android 15, а також список моделей, які отримають оновлення в першу чергу.
Першими пристроями, які оновляться за межами Китаю, стануть Xiaomi 14T і 14T Pro. Для них HyperOS 2 вийде вже в листопаді. Також протягом листопада апдейт прилетить на:
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro 14T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Poco F6 Pro
- Poco X6 Pro
- Poco X6
- Poco M6 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
У грудні HyperOS 2 отримають такі глобальні моделі:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Lite NE 5G
- Redmi K50i
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi Note 12
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12S
- Poco F6
- Poco M6
- Poco F5 Pro
- Poco C75
- Poco C65
- Poco X5 Pro 5G
- Poco F5
- Poco X4 GT
- Poco F4 GT
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Poco Pad
HyperOS 2.0 була представлена в жовтні цього року разом із серією Xiaomi 15. OC стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Серед головних переваг HyperOS 2.0 виробник відзначає набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати фото за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.
Xiaomi пообіцяла, що в майбутньому HyperOS 2.0 отримають й інші актуальні моделі. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які компанія визнала застарілими і припинила підтримку. Раніше Xiaomi відправила "на пенсію" 5 смартфонів, включно з популярними Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.