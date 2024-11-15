Оновлення HyperOS 2.0: Xiaomi оголосила графік релізу глобальної прошивки / фото XiaomiTime

Xiaomi оголосила терміни релізу глобальної версії фірмової оболонки HyperOS 2 на базі Android 15, а також список моделей, які отримають оновлення в першу чергу.

Першими пристроями, які оновляться за межами Китаю, стануть Xiaomi 14T і 14T Pro. Для них HyperOS 2 вийде вже в листопаді. Також протягом листопада апдейт прилетить на:

  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro 14T
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13T Pro
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Poco F6 Pro
  • Poco X6 Pro
  • Poco X6
  • Poco M6 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro

У грудні HyperOS 2 отримають такі глобальні моделі:

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi 11 Lite NE 5G
  • Redmi K50i
  • Redmi 13
  • Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi Note 12
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12S
  • Poco F6
  • Poco M6
  • Poco F5 Pro
  • Poco C75
  • Poco C65
  • Poco X5 Pro 5G
  • Poco F5
  • Poco X4 GT
  • Poco F4 GT
  • Redmi Pad SE
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Poco Pad

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Фото Xiaomi HyperOS 2 15 листопада 2024
Фото Xiaomi HyperOS 2 15 листопада 2024
Фото Xiaomi HyperOS 2 15 листопада 2024

HyperOS 2.0 була представлена в жовтні цього року разом із серією Xiaomi 15. OC стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Серед головних переваг HyperOS 2.0 виробник відзначає набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати фото за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.

Xiaomi пообіцяла, що в майбутньому HyperOS 2.0 отримають й інші актуальні моделі. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які компанія визнала застарілими і припинила підтримку. Раніше Xiaomi відправила "на пенсію" 5 смартфонів, включно з популярними Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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