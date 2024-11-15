Оновлення почне приходити вже найближчими тижнями.

Xiaomi оголосила терміни релізу глобальної версії фірмової оболонки HyperOS 2 на базі Android 15, а також список моделей, які отримають оновлення в першу чергу.

Першими пристроями, які оновляться за межами Китаю, стануть Xiaomi 14T і 14T Pro. Для них HyperOS 2 вийде вже в листопаді. Також протягом листопада апдейт прилетить на:

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro 14T

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Poco F6 Pro

Poco X6 Pro

Poco X6

Poco M6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

У грудні HyperOS 2 отримають такі глобальні моделі:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Poco F6

Poco M6

Poco F5 Pro

Poco C75

Poco C65

Poco X5 Pro 5G

Poco F5

Poco X4 GT

Poco F4 GT

Redmi Pad SE

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Poco Pad

Відео дня

HyperOS 2.0 була представлена в жовтні цього року разом із серією Xiaomi 15. OC стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Серед головних переваг HyperOS 2.0 виробник відзначає набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати фото за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео.

Xiaomi пообіцяла, що в майбутньому HyperOS 2.0 отримають й інші актуальні моделі. Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які компанія визнала застарілими і припинила підтримку. Раніше Xiaomi відправила "на пенсію" 5 смартфонів, включно з популярними Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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