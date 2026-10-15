Ремонт iPhone Duo влетить у копійку: стало відомо, скільки коштують запчастини

Найбільше грошей доведеться заплатити за внутрішній екран та "інші пошкодження".

Apple опублікувала прайс-лист на запчастини для iPhone Duo, підтвердивши високу вартість обслуговування пристрою. У окремих випадках ремонт може коштувати до 1499 доларів – близько 75% ціни нового смартфона, пише Notebookcheck.

Ціни на основні компоненти:

Пошкодження захисного шару екрану: 49 доларів (~2200 грн)

Пошкодження заднього скла: 199 доларів (~9000 грн)

Заміна акумулятора: 229 доларів (~10 300 грн)

Пошкодження задньої камери: 229 доларів (~10 300 грн)

Пошкодження зовнішнього дисплея: 379 доларів (~17 000 грн)

Пошкодження зовнішнього дисплея та заднього скла: $509 (~22 800 грн)

Пошкодження внутрішнього дисплея: $999 (~45 000 грн)

Інші пошкодження: $1499 (~67 000 грн)

Оформлення підписки AppleCare+ для отримання розширеної гарантії помітно знизить вартість ремонту деяких комплектуючих. Наприклад, заміна зовнішнього дисплея або заднього скла коштує $29 за кожну послугу, а ремонт захисного шару складаного дисплея – $19. Заміну акумулятора з граничною ємністю менше 80% виконають безкоштовно.

AppleCare+ із захистом від крадіжки та втрати пристрою коштує $19,99 на місяць, $199,99 на рік або $399 при одноразовій оплаті.

Відео дня

Попередні замовлення на iPhone Duo відкриються 16 жовтня, а продажі стартують 23 жовтня. Новий смартфон суттєво відрізняється від звичних моделей iPhone і пропонує формат, який Apple розробляла понад 10 років.

Раніше оглядачі порівняли iPhone 18 Pro з iPhone 17 Pro та 16 Pro Max – і розповіли, що насправді змінилося.

УНІАН писав про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла.

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