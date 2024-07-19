Девайс отримав потужну начинку, найбільший зовнішній дисплей на ринку і покращений шарнір.

Компанія Xiaomi представила новий смартфон Mix Flip, про який чутки ходили ще з 2021 року. Це перший апарат в асортименті компанії у форм-факторі "розкладачки", який конкуруватиме зі смарт-розкладачками Galaxy Z Flip від Samsung, пише GizmoChina.

Однією з головних фішок девайса став великий зовнішній екран на 4,01 дюйма, який займає, по суті, всю верхню половину тильної панелі. Екран такого розміру можна використовувати не тільки для перегляду часу, а й для інших завдань: приміром, гортати стрічку соцмереж, відповідати на повідомлення і робити селфі. Основний екран на 6,86 дюйма.

Також Xiaomi Mix Flip отримав покращений шарнір Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, який робить складку посередині майже непомітною. До того ж пристрій вельми тонкий: 7,8 мм у розкладеному вигляді і 15,99 мм у складеному вигляді. Вага – 192 г. У Xiaomi заявляють, що механізм витримає до 500 тисяч складань і розкладань.

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Характеристики Xiaomi Mix Flip:

Дисплей: 6,86", OLED, 1,5K, 460 ppi, 1-120 Гц, ШІМ 2160 Гц, до 3000 ніт (основний); 4,01", OLED, 1,5K, 460 ppi, 120 Гц, до 3000 ніт (зовнішній).

Процесор: 8-ядерний Snapdragon 8 Gen 3 - один із найпотужніших SoC на ринку.

Пам'ять: 12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ ПЗП UFS 4.0.

Камера: 50 Мп (основна), 50 Мп (телеоб'єктив), 32 Мп (фронталка).

Акумулятор: 4780 мАг, у комплекті йде швидкий 67-ватний адаптер.

OC: Android 14 (HyperOS).

Крім того, смартфон отримав корпус зі сталі і захищений від води і пилу за стандартом IPX8. Доступні стелеодинаміки, слот для двох SIM-карт, NFC модуль для безконтактних платежів, є підтримка 5G. Ще заявлена 3D-випарна камера для охолодження за високих навантажень.

Пристрій оцінили дешевше за конкурентів: 5999 юанів (~$825) за версію 12 ГБ + 256 ГБ і 6499 юанів за 12 ГБ + 512 ГБ (~$894). Варіант 16 ГБ + 1 ТБ обійдеться в 7299 юанів (~$1004). Тобто, його цінник наближений до звичайного флагманського смартфона. Для порівняння, ціни на Galaxy Z Flip 6 стартують від 1099 доларів.

Раніше цього місяця на ринку з'явився найтонший і найлегший "смартфон-планшет" від Honor. У складеному стані товщина девайса становить 9,2 мм, при цьому місткість АКБ стала більшою, ніж у минулому поколінні.

А якщо ви втомилися від великих екранів, експерти обрали 6 найкращих компактів на ринку. Ці смартфони не тільки радують розмірами і характеристиками, а й не втратять свою актуальність у найближчі роки.

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