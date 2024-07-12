У складеному стані товщина девайса становить 9,2 мм, при цьому ємність АКБ стала більшою, ніж у минулому поколінні.

Китайська компанія Honor представила нову "розкладачку" Magic V3. Цей складаний смартфон не б'є рекорди продуктивності, зате він є найтоншою і найлегшою моделлю на сьогодні, пише Android Authority.

Маса Magic V3 становить 226 г, а товщина в складеному стані – лише 9,2 мм. Для порівняння, Samsung рекламує новенький Galaxy Z Fold 6 як найтонший Fold з коли-небудь створених – 12,1 мм. У Honor заявляють, що механізм витримає до 500 тисяч складань і розкладань.

Ще однією особливістю Magic V3 є його ультратонкий шарнір, товщина якого становить лише 2,84 мм – це рекорд серед усіх актуальних складаних пристроїв. Девайс отримав основний 7,92-дюймовий екран з роздільною здатністю 2344×2156, додатковий дисплей на 6,43 дюйма отримав роздільну здатність 2376×1060. Обидві панелі OLED, кадрова частота – 120 Гц.

У плані "заліза" – флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗП, і від 256 до 1024 ГБ постійної пам'яті, потрійна камера на 50+40+50 Мп, дві фронталки по 20 Мп, батарея на 5150 мАг з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт і цілий набір ШІ-функцій.

Для свого класу Honor Magic V3 вийшов відносно недорогим: початкова версія 12+256 ГБ продається за 8999 юанів (1200 доларів) топова з 16+1024 ГБ доступна за 10 999 юанів ($1500). Для порівняння, ціни на Galaxy Z Fold 6 стартують від 1899 доларів. Девайс уже продається в Китаї.

Додамо, що попередник Honor Magic V2 входить до трійки найкращих Android-смартфонів на думку користувачів. Він отримав 97,44% захоплених відгуків і обійшов актуальні флагмани Samsung і Xiaomi.

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