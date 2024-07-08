Xiaomi анонсувала літню презентацію – на ній покажуть давно очікуваний гаджет

В асортименті виробника з'явиться смартфон у форм-факторі "розкладачки".

Китайський виробник Xiaomi слідом за Samsung і Google анонсував свою літню презентацію нових пристроїв. Вона відбудеться в п'ятницю, 19 липня.

Цього дня головна увага буде прикута до Mix Flip. В асортименті Xiaomi вже є кілька моделей складних смартфонів, однак всі вони виконані у форм-факторі "книжки". Тепер на ринку дебютує "розкладачка" в стилі Samsung Galaxy Flip.

Про першу розкладачку Xiaomi вже дещо відомо. Вона буде "неймовірно" тонкою, отримає камери Leica, підтримуватиме бездротову зарядку, а корпус буде захищений від води і пилу. Серцем смартфона виступить Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Раніше девайс засвітився на "живих" фото.

Відео дня

Разом із Xiaomi Mix Flip на презентації 19 липня покажуть смартфони Mix Fold 4 і Redmi K70 Ultra, який стане "королем продуктивності" в ціновому діапазоні до 400 доларів.

Нагадаємо, вже цієї середи, 10 липня Samsung проведе велику презентацію, на якій покажуть нові складані телефони, навушники, смарт-годинники і довгоочікуване смарт-кільце. А на осінь компанія нібито запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

Раніше повідомлялося, що Apple прискорила роботу над своїм першим складним пристроєм – це буде такий собі гібрид MacBook або iPad з двома дисплеями. Він вийде наступного року, а вже наприкінці 2026 року на ринку має дебютувати складаний iPhone,

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