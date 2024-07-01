Девайс повноцінно представлять найближчими тижнями. ЗМІ пророкують, це буде хіт і вбивця розумних годинників.

Однією з найочікуваніших новинок Samsung цього року є розумне кільце Galaxy Ring, яке вимірюватиме "життєву силу" свого власника. Видання Android Authority виявило в застосунку Samsung Health ключові функції, які підтримуватимуться носимим аксесуаром.

По суті, багато в чому такий пристрій здатний замінити розумний годинник. Так, Galaxy Rung зможе визначати частоту серцевих скорочень і рівень стресу, а також вимірювати температуру шкіри і допомагати прогнозувати менструальні цикли у жінок.

Гаджет також буде оснащений функцією виявлення хропіння, хоча для її роботи знадобиться підключений смартфон.

Відео дня

Про підрахунок кроків, калорій, відстеження прогресу тренувань та інших показників здоров'я у звіті не згадується, але в арсеналі каблучки вони теж мають з'явитися.

Очікується, що ціна Galaxy Ring буде в районі від $300 до $350. При цьому відомо, що деякі з фітнес-функцій, що не входять до "базового пакета", будуть доступні за передплатою, яка коштуватиме приблизно $10 на місяць. Для ринку ця схема вже не нова – подібним шляхом йдуть, наприклад, у Fitbit Premium.

Презентація Galaxy Ring відбудеться 10 липня, а в продаж воно надійде в серпні. Відомо, що каблучка отримає вісім різних розмірів, а однією з головних фішок, яка "змінить гру", стануть безконтактні платежі в терміналах NFC.

Свою "розумну" каблучку незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring. У компанії впевнені, що цей переносний девайс набере популярності як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годиннику. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів - показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

Вас також можуть зацікавити новини: