Йдеться про смарт-кільце – носимий аксесуар, який стежить за станом свого власника.

Корпорація Apple прискорила розробку нового розумного гаджета для відстеження здоров'я користувача, яке може стати альтернативою смарт-годиннику. Про це повідомляє MacRumors.

Йдеться про смарт-кільце – носимий аксесуар, який стежить за станом свого власника. Гаджет зможе фіксувати пульс, рівень насичення крові киснем, активність, якість сну.

Apple вже давно виношує ідею смарт-кільця, про що свідчать патенти за 2015 рік. Але тепер виробник серйозно стурбований нещодавнім анонсом Samsung Galaxy Ring і прискорює процеси зі створення нового розумного девайса, стверджують джерела. Питання стоїть лише в термінах виходу.

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За словами джерела, в Apple впевнені, що смарт-кільця найближчим часом наберуть популярність як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годинників. Але, як відомо, яблучна компанія завжди обережна і не поспішає дивувати новими гаджетами часто – переважно компанія покладається на смартфони iPhone і комп'ютери Mac.

Що стосується Samsung, компанія має намір випустити свій розумний девайс вже цього року. Показово, що Galaxy Ring – далеко не перший пристрій подібного роду на ринку. З 2015 року випуском "розумних" кілець займається Oura. За допомогою подібних гаджетів можна стежити за здоров'ям і оплачувати покупки з прив'язаною картою.

А поки Apple готується до березневої презентації, на якій повинні показати нові ноутбуки та планшети. Якщо вірити чуткам, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. А ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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