Буде цікаво: Samsung і Google розкрили дати презентацій нових гаджетів

Уперше презентація Google переїхала з жовтня на серпень.

Перша у 2024 році крупний івент Samsung відбувся в січні – тоді компанія презентувала смартфони S24 з ШІ-фішками і рекордною підтримкою Android. Наступна велика прем'єра Galaxy Unpacked відбудеться 10 липня, підтвердили в Samsung.

Очікується, що компанія завалить нас цілою низкою новинок: Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6, смарт-годинник Galaxy Watch 7, навушники Galaxy Buds 3 і Buds 3 Pro, а головною родзинкою стане Galaxy Ring – дебютний смарт-перстень бренду. ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників.

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Також свою чергову презентацію анонсувала Google. Зазвичай цей захід проводиться в жовтні, але цьогоріч компанія вирішила провести його набагато раніше. Він відбудеться вже 13 серпня, тобто смартфони Pixel 9 вийдуть раніше нового покоління iPhone.

Крім Pixel 9 (які, за чутками, мають вийти дуже цікавими), варто очікувати анонсу Pixel Watch 3 і, можливо, нового Pixel Fold.

А вже у вересні пройде масштабна презентація Apple. Чекаємо iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і оновлену серію AirPods.

Раніше в мережу "злили" всі новинки Apple до 2028 року. Судячи з усього, купертинівці так і не відмовилися від ідеї випуску гнучкого телефону, але його ми побачимо не раніше ніж через 2 роки.

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