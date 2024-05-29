Дебют кільця заплановано на другу половину 2024 року, можливо, навіть на літо.

Samsung запланувала реліз свого дебютного "розумного" кільця Galaxy Ring на другу половину року. Поки що подібний продукт вважається чимось нішевим і рідко зустрічається на пальцях користувачів. Напередодні релізу в мережі з'явилися цікаві подробиці щодо девайса.

Відомо, що каблучка отримає вісім різних розмірів – кожному з них було присвоєно власний номер. На "злитих" фотографіях фігурує базова версія пристрою в найменшому розмірі.

Крім того, натільний пристрій вийде з батареями трьох різних об'ємів залежно від того, який розмір каблучки ви виберете. Заявлено версії з 17, 18,5 і 22,5 мАг. Таким чином, автономність кільця залежатиме від його розміру. Samsung обіцяє, що батарея прослужить до дев'яти днів, значно перевершуючи за цим показником конкурентів.

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Також стало відомо, що для підключення Galaxy Ring до смартфонів та інших девайсів буде використовуватися модуль Bluetooth LE, а для зарядки – спеціальна бездротова док-станція.

Що стосується ціни, то Galaxy Ring, найімовірніше, оцінять у $300-350. Для порівняння, за ці гроші зараз можна купити розумний годинник Apple Watch 8 або майбутні Galaxy Watch 7. При цьому відомо, що деякі фітнес-функції Galaxy Ring будуть доступні за передплатою,

Galaxy Ring оснастять цілою низкою технологій моніторингу здоров'я, включно з датчиком ЕКГ, рівнем насичення крові киснем, активністю, якістю сну і багатьом іншим. А однією з головних фішок кільця, яка "змінить гру", стануть безконтактні платежі в терміналах NFC.

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring. У компанії впевнені, що цей натільний девайс набере популярності як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годиннику. Випуск смарт-кілець від Samsung і Apple – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

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