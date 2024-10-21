Ultra-версія отримає закруглені кути корпусу, а рамки навколо екрана у всіх телефонів стануть ще вужчими.

В інтернеті опублікували фотографії та відеоролик, які демонструють макети всієї лінійки Galaxy S25. Вони збігаються з рендерами, опублікованими кількома місяцями раніше авторитетним інсайдером OnLeaks.

За традицією, до нової лінійки увійдуть три моделі: S25, S25+ і S25 Ultra. Що стосується базових моделей, то в плані дизайну жодних одкровень не буде: такий самий дизайн ми бачили в попередній лінійці S24. Розташування селфі-камери не зміниться, втім, рамки навколо екрана у всіх моделей стануть тоншими.

А ось модель Galaxy S25 Ultra зазнає значних змін. Одним із ключових нововведень є більш округлий корпус. Грані стануть повністю плоскими в стилі останніх iPhone. Невеликі зміни торкнуться і блоку камер.

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Розміри просочився макета S25 Plus становлять 158,44 x 75,79 x 7,35 мм, що робить його тоншим за попередника. Стандартний Galaxy S25 отримав розміри 146,94 х 70,46 х 7,25 мм, також показуючи зменшення товщини. А S25 Ultra з розмірами 162,82 x 77,65 x 8,25 мм буде тоншим за Galaxy S24 Ultra та iPhone 16 Pro Max.

Galaxy S25 Ultra, окрім оновленого дизайну, також вирізнятиметься міцною конструкцією з титану та використанням антивідблискового скла Corning's для додаткового захисту.

Ice Universe, який раніше ділився рендерами Galaxy S25 Ultra, стверджує, що дисплей топового флагмана "стане більшим, корпус – тоншим, а співвідношення екрана до корпусу вкотре оновить рекорд Samsung".

Презентація серії Samsung Galaxy S25 очікується в січні 2025 року. З чуток, Galaxy S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп надширококутний об'єктив, а "серцем" усіх трьох моделей стане Snapdragon 8 Elite. Цього разу Samsung не стане випускати версії з процесором Exynos.

Напередодні Samsung представила Galaxy Z Fold SE – свій найтонший і найбільший складаний смартфон, який отримав блок камер як у S24 Ultra. ЗМІ пишуть, що саме таким мав бути оригінальний Fold 6.

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